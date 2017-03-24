Многие вебмастеры хотели бы монетизировать трафик, который имеется на их проектах. Однако, вместо того, чтобы перепродавать его в тизерные сети, рекомендуется воспользоваться СРА партнёрской программой.

Означенный вид маркетинговой деятельности ещё не особенно распространён в сети, но весьма быстрыми темпами набирает популярность. CPA партнерки сегодня представлены в широком ассортименте. Но чтобы начать успешно с ними работать, рекомендуется с максимальной серьёзностью подойти к выбору.

Что такое СРА и зачем вообще с ним связываться?

Расшифровывается СРА, как cost per action. То есть, рекламодатель заплатит Вам, как площадке, на которой размещается его реклама лишь в том случае, если будет совершено какое-то действие.

Естественно, речь идёт не просто о клике. Как правило, подразумевается реальная продажа. Конечно, продаж будет весьма немного. Но существуют СРА партнёрки, которые готовы платить до 1200 рублей за одну продажу!

Ниже представлены наиболее популярные СРА партнёрки:

Shakes.pro;

7offers;

Market Place;

IQ Revenue и т.д.

Осуществлять выбор сети, с которой Вы собираетесь взаимодействовать, рекомендуется не только по цене, которая предлагается за действие. Не стоит забывать о том, что геотаргетинг покупателей также имеет большое значение.

Кроме всего прочего, если Вы никогда не сотрудничали с подобными сетями, можно быть уверенным на 100% в том, что Вам потребуется помощь. Выбирайте партнёрские программы, которые предоставляют персонального менеджера.

В этом случае, Вы сможете задать абсолютно любые вопросы. Более того, менеджер сможет проанализировать Ваши площадки и порекомендовать наиболее эффективные способы привлечения нового трафика.

Возможные невыплаты со стороны партнёрской сети

Сегодня в Интернете можно найти большое количество гневных отзывов, которые связаны с выплатой или выводом средств с баланса, который находится внутри системы. Чтобы ничего подобного не произошло, внимательно читайте условия лицензионного соглашения.

Кроме того, остерегайтесь новый СРА партнёрских сетей. Доверяйте только проверенным вариантам, которые уже успели зарекомендовать себя на российском рынке исключительно с положительной стороны.

Экстремально высокая цена должна быть для Вас подовом насторожиться, а не бросаться в партнёрку с головой.

Узнайте о том, как осуществляется функционирование СРА партнёрки: