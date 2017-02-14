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Для чего нужна наружная реклама?

14 февраля 2017

Начинающие предприниматели не понимают для чего использовать наружную рекламу по городу. Вывеска в некотором роде уже является наружной рекламой. Но ведь покупка места под баннер, которое располагается на наиболее оживлённых улицах города стоит весьма недёшево.

Различные виды наружной рекламы позволяют воздействовать на потенциальных покупателей изо дня в день. Ведь большинство из нас перемещается по городу одними и теми же маршрутами.

Описание различных видов наружной рекламы

 Описание различных видов наружной рекламы

Сегодня этих видов насчитывается более двадцати. Однако ниже будут указаны только наиболее популярные (читай – эффективные):

  • акрилайт;
  • билборд;
  • растяжка;
  • брэндмауэр.

Акрилайт по праву считается наиболее распространённым видом наружной рекламы. Однако он является и самым дорогим по совместительству. Дело в том, что он представляет собой короб, внутри которого находятся осветительные приборы. В качестве стенок используется оргстекло, на которое и нанесено рекламное изображение.

В результате подобный вид наружной рекламы работает не только днём, когда присутствует достаточное количество естественного освещения, но и ночью.

Билборд – это отдельно стоящий щит (как правило, располагается по обочинам крупных городских магистралей). Преимущество заключается в том, что по дорогам проезжает значительно большее количество людей. Охват рекламы исчисляется тысячами показов в день.

Брэндмауэр и растяжка – в чём разница

 Брэндмауэр и растяжка – в чём разница

Для непосвящённых обывателей означенные форматы звучат сходно. На самом деле, брэндмауэр – это рекламное изображение, которое наносится на ПВХ холст. В дальнейшем холст распределяется по фасаду здания.

Он может быть действительно очень большим – вся девятиэтажка может быть покрыта подобным рекламным объектом. Преимуществом считается заметность рекламы даже не порядочном удалении от неё.

Кроме того, с домкомом дома значительно проще договориться, чем коммунальными властями города для установки собственного билборда у дороги.

Растяжка – это ПВХ холст, который может быть расположен над любой дорогой, тротуаром, аллеей и т.д. Подобная конструкция имеет большую парусность и покрывается свободно отлетными клапанами.

Тем не менее, используется сегодня не часто.

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Далее будут продемонстрированы различные виды рекламной продукции:



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