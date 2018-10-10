Как продвигать бесплатный сайт?

Возможность создания самостоятельного сайта – это большое преимущество для всех, кто желает получить собственную площадку в Интернете. Однако, не стоит забывать о том, что создание сайта, привязка его к доменному имени является лишь частью глобальной работы. В последующем сайт предстоит наполнить качественным и релевантным контентом. Более того, придётся осуществить ряд процедур по SEO-оптимизации ресурса. В противном случае конкуренция окажется не в Вашу пользу. Постольку-поскольку всё вышеозначенное нельзя сделать, посмотрев два-три видео на YouTube, настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Создание сайтов с маркетингом обеспечит выход Вашей заказанной площадки на лидирующие позиции в поисковой выдаче. Главным преимуществом подобного похода следует считать огромную экономию времени. Новички, которые уповают лишь на собственные силы, неизбежно совершают ошибки. Положительный результат становится всё дальше и дальше. Тем не менее, существует комплекс мер, позволяющих продвигать любой сайт (в том числе и бесплатный).

Использование оптимизированного контента

Чтобы понять, как вывести сайт на первые позиции в поиске необходимо разобраться в том, как устроена информация, и как её находят заинтересованные Интернет-пользователи.

Решением вышеозначенной задачи занимается SEO-оптимизатор. Он может проанализировать поведенческие факторы целевой аудитории и на основании полученных результатов создать семантическое ядро для написания релевантного контента (эффективного в первую очередь для площадки).

Помимо SEO-оптимизации рекомендуется также использовать:

дополнительную ссылочную массу;

контекстную рекламу, а также рекламу в социальных сетях;

принципы повышения активности на сайте и т.д.

Все вышеозначенные методики являются «белыми». Это означает, что они разрешены стандартами, которые устанавливают поисковые системы. Нечистые на руку оптимизаторы могут предложить воспользоваться «черными» методами.

Они могут обеспечить быстрый рост, но при этом их использование чревато наложением фильтром от поисковых систем. Результатом может оказаться полная потеря ресурса (исключается из выдачи).

Эффективность бесплатного продвижения приближается к нулю

В Интернете Вы сможете найти ряд информации об обмене ссылками с трастовыми донорами, публикация статей в крупных каталогах, использование ссылок на авторитетные ресурсы и т.д.

Всё это даже в сравнении с одной контекстной рекламой – слезинка в океане. Бесплатные методы продвижения не обеспечат требуемой отдачи и ожидаемых результатов. Ни через месяц, ни через год.

Безусловно, это может сработать, но лишь при одном условии – Вы предлагаете исключительный продукт или услугу, которую хотят все. И у Вас при этом в принципе нет конкурентов.

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В видео представлены бесплатные методы раскрутки сайта в 2018 году: