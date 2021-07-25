Этапы подготовки и печати самоклеющихся этикеток
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Этапы подготовки и печати самоклеющихся этикеток

25 июля 2021

Производство самоклеющихся этикеток – это многоэтапный процесс, предусматривающий выполнение целого ряда действий. Чтобы напечатать самоклейку, необходимо сначала разработать макет, провести предпечатную подготовку, позаботиться о наличии требуемого оснащения и подобрать расходники. Только после этого выполняется печать.

Этапы подготовки и печати самоклеющихся этикеток

Отдельно стоит сказать о том, что печать самоклеящихся этикеток малыми тиражами может быть выполнена несколькими способами. Это может быть флексография, шелкография и термопечать. Также востребованы термотрансферная, цифровая и офсетная печать.

Разработка макета

Самоклеящаяся этикетка должна быть информативной и красивой. Поэтому разработка макета является одним из важнейших подготовительных этапов. На данном этапе необходимо учитывать используемый метод печати.

Например, если используется флексография, макет не должен содержать мелкие шрифты или чересчур тонкие линии. Эти элементы могут некачественно пропечататься. Из-за этого у этикетки будет неаккуратный и «размытый» вид.

Предпечатная подготовка

На этом этапе выполняется целый ряд важных действий. В ходе предпечатной подготовки проверяется порядок наложения красок, анализируются форматы, выполняется цветокоррекция изображений, корректируется количество краски и т.д.

Также обязательными процессами является проверка читабельности и анализ воспроизводимости деталей изображения.

Выбор оснастки

Если используется флексография, то для переноса изображений потребуются специальные гибкие формы (клише). Количество форм зависит от числа цветов, которые будут использованы. Для печати самоклеющихся этикеток также используются вырубные штампы.

Подбор расходников

Этапы подготовки и печати самоклеющихся этикеток

Еще одним важным подготовительным процессом является подбор красок для печати. Окончательный выбор зависит от особенностей согласованного дизайн-макета.

Также стоит отметить важность нарезки печатного материала. В ходе этого процесса нужно учитывать предусмотренное расположение каждого экземпляра этикетки на ленте.

Печать

Это финальный этап всего процесса производства. Чаще всего для изготовления самоклеящихся этикеток используется флексография. Этот метод позволяет получить яркие этикетки на различных материалах.

Для нанесения изображения на картон или бумагу может использоваться офсетная печать. А вот для производства фактурных изделий применяется шелкография.

Наконец, для получения красочных этикеток в кратчайшие сроки используется цифровая печать, не предусматривающая применение специальных форм.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором производства самоклеящихся этикеток.



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