Как выбрать наручные мужские часы?

Часы для мужчины – это гораздо большее, чем просто хронограф. Сегодня часы выполняют функцию украшения, демонстрирующего статусность своего владельца. Естественно, по этой причине выбору наручных часов необходимо уделять большое количество внимания.

Цены на наручные часы в Elmir.ua удивят своей доступностью. Отметим, что не цена делает часы привлекательными, а сам механизм. Безусловно, внешний вид часов также имеет немаловажное значение.

Швейцарские часы: нестареющая классика

Швейцарские часы могут быть и за 250 евро, и за 2 500 000 евро. Всё зависит от того, какие камни используются в отделке. Натуральные бриллианты превращают наручные часы не только в украшение, но и в способ сохранения денег на долгосрочной перспективе.

В этом нет ничего удивительного. Вместо того, чтобы вкладываться в ценные бумаги, многие бизнесмены предпочитают расширять свои часовые коллекции.

Отметим, что практически каждая столица располагает несколькими часовыми ломбардами. Естественно, подразумеваются ломбарды, которые способны дать за часы более 100 000 долларов.

Таким образом, наручные часы мужчина всегда может превратить в минимально возможное время в реальные деньги. И это дополнительная причина, по которой наручные часы продолжают использоваться мужчинами в век цифровых технологий.

Основные критерии выбора

Ниже представлены критерии, на которые рекомендуется обращать внимание:

тип механизма (пружина или кварц);

материал ремешка;

металл, из которого выполнены часы.

Золотые часы – признак достатка. Кроме того, такой хронограф всегда можно будет сочетать с дополнительными украшениями (золотая печатка или золотой браслет, который используется исключительно вместе с наручными часами – речь идёт не о часовом браслете, а о дополнительном украшении).

Обязательно при покупке следует обращать внимание на сопроводительные документы. Ведь только таким образом можно будет доказать при продаже (или в ломбарде), что у Вас в руках оригинальные часы.

На самом деле оригинал сразу видно по коробке, в которой находятся часы. Она выполняется производителем в едином стиле с хронографом. Кстати говоря, если планируете покупать дорогие часы, заблаговременно найдите часовую мастерскую, которая при необходимости согласиться взяться за ремонт дорогостоящих часов.

Надпись Swiss made сегодня может сделать любой китаец, находящийся в подвальной мастерской.

Александр Самсонов расскажет о том, как осуществить выбор мужских наручных часов: