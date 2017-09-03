Что такое часы реплика?

Каждый мужчина хочет выглядеть респектабельным. Отметим, что вышеозначенный образ создаётся не только аккуратной стрижкой, дорогой одеждой и дорогим автомобилем. Наручные часы уже давно перестали считаться исключительно хронографом (устройством для точного определения времени). По сути – мужские наручные часы – это украшения, демонстрирующие социальный статус владельца.

Точные копии часов называют репликами. Они не имеют ничего общего с подделками и стоят значительно дороже их, но при этом значительно дешевле оригинала. Отметим, что сегодня репликами пользуются многие популярные актёры, бизнесмены и предприниматели.

Почему люди не хотят переплачивать за бренд?

Человек, который «сам-сделал-себя» прекрасно понимает, какие траты являются неэффективными. Зачем переплачивать за привлекательные часы, когда можно приобрести их на более выгодных условиях?

При этом, даже если положить рядом оригинал и реплику часов известного бренда отличить их будет практически невозможно. Всё, что отличает вышеозначенные часы – это наличие сертификата соответствия (речь идёт об оригинале).

В качестве примера можно привести наручные часы Rolex. Пожалуй, это самый популярный швейцарский часовой бренд. Одной из популярных моделей является Daytona. Сегодня в России она продаётся по цене в 1 млн. рублей.

Естественно, далеко не каждый будет выкладывать такие деньги за наручные часы.

Почему покупка реплики не является «дешёвым понтом»?

Ниже представлены доводы в пользу приобретения реплики часов:

возможность существенной экономии;

получение качественных наручных часов;

нет страха во время эксплуатации повредить часы, потерять.

Как правило, те, кто покупает оригиналы швейцарских часов по большей степени их не носит, так как боится повредить или потерять. По сути, многие держат швейцарские часы в качестве долгосрочных инвестиций.

Другими словами, люди деньги в часах хранят. Сегодня практически в любом крупном городе имеются часовые ломбарды, которые готовы принимать оригиналы швейцарских часов по высоким ценам (миллионы рублей).

Между тем, качественная реплика стоит от 4 000 рублей. Естественно, потерять или разбить такие часы будет не так жалко, как оригинал за 1 700 000 рублей.

При этом внешний вид реплики неотличим от оригинала в отличие от низкопробной подделки.

В видео будут продемонстрированы качественные копии (реплики) швейцарских часов: