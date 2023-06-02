В последнее время в сфере эстетической медицины активно используется фосфатидилхолин. Его основное предназначение — это постепенная ликвидация сформировавшейся жировой ткани. Для того чтобы это сделать, компонент вводят посредством инъекции. Выполняется этот процесс в тех местах, где есть проблемы.

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Что собой представляет фосфатидилхолин

Уникальное химическое вещество, которое входит в состав некоторых бобовых продуктов, яиц, а также семян (горчицы и подсолнечника), добывается посредством специального процесса.

Благодаря тому, что данное вещество содержит множество полезных компонентов и витаминов, его применяют в сфере эстетической медицины и в косметологии.

Потребность в фосфатидилхолин есть у каждой клетки.

И в данном случае кожа не является исключением. Довольно часто подобным веществом пользуются в случае, если нужно провести лечение либо же профилактические мероприятия при возникновении некоторых кожных заболеваний.

Особенности использования в мезотерапии

Нередко этот компонент применяют и при реализации определенных инъекционных технологий.

При этом фосфатидилхолин может быть введен не только в слой мезодермы, но и в подкожную жировую клетчатку. Если с установленной периодичностью вводить этот компонент, то постепенно можно избавиться от подкожного жира.

Помимо этого, данная процедура способствует снижению вероятности образования птоза.

В каких случаях стоит использовать фосфатидилхолин

В большинстве случаев инъекции посредством данного компонента выполняют, если нужно провести коррекцию отдельных зон.

Так, потребность в подобных уколах может возникнуть, если:

Образовался небольшой второй подбородок;

На внешней поверхности рук либо бедер образовались жировые отложения;

Есть избыток жира на лице либо в области живота.

Если пройти соответствующий курс, то можно в короткие сроки получить действительно качественный результат.

Важно понимать, что уколы фосфатидилхолином будут неэффективными, если присутствует диффузное утолщение.

Перед тем как проходить курс уколов, в некоторых случаях нужно нормализовать вес. И для этого нужно пользоваться соответствующими методиками и технологиями.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами использования фосфатидилхолина, нужно обращаться к профессиональным косметологам.