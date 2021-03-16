Office 365: покупать ли лицензию?

Вам часто приходится работать с документами, но нет возможности везде с собой брать рабочий компьютер? Или, быть может, вы привыкли к совместному редактированию с вашими сотрудниками на работе, но дома такой возможности у вас нет? Вы – начальник фирмы, и требуется удаленная работа для ваших работников с быстрой организацией необходимого ПО и развертывания сервера?

Каковы бы ни были ваши причины, можно в разы повысить продуктивность работы и при этом организовать удобный процесс для всех сотрудников. Если же основная цель – просто предоставить доступ к документам, в какой бы точке мира вы ни находились, то решение тоже самое – облачный вариант офиса Office 365.

Да, Microsoft, как и многие другие компании, внедряет облачные варианты своего программного обеспечения, чтобы предоставить удобный и недорогой сервис для многомиллионной аудитории. Зачем нагружать компьютер, когда можно использовать офис через браузер вашего компьютера?

При этом вы всегда перед экраном будете видеть самую новую версию Microsoft Office со всеми обновлениями, однако вам для этого ничего делать не нужно, так как система осуществляет это автоматически на всех серверах.

Все что требуется от вас – это приобрести для Microsoft Office 365 ключик активации, указать его в специальном окошке в вашей учетной записи и пользоваться всеми преимуществами продукта. Причем подобная модель ПО в последние годы приобретает широкую популярность среди пользователей.

Вообще в облачной версии Microsoft Office 365 действительно огромное количество преимуществ. Например, в стандартной версии Office 2019 обновления выполняются в ручном режиме, и использовать лицензию вы можете только на одном компьютере.

Если же воспользоваться облачным вариантом Office 365, то вы сможете зайти под своей учетной записью с любого компьютера, просто используя единый пароль для этого к аккаунту. Также есть несколько тарифов для разных категорий пользователей.

Например, вы можете выбрать по наличию продуктов. Если вам нужен только базовый набор программ в виде Word, Excel, Power Point, OneNote, то достаточно стандартной подписки, а если требуется Access и другие более профессиональные программные пакеты, то здесь нужна уже другая подписка.

Тоже самое и с подключением пользователей. Есть тарифы, где вы можете работать только самостоятельно, а есть варианты с добавлением семейного доступа.

Для компаний, где работают сотрудники, пусть даже и удаленно, облачный вариант Microsoft Office 365 пригодится как никогда. Вам не нужно «поднимать сервера», оплачивать работу отдельного сотрудника, следящего за всей этой структурой.

Все что требуется от вас – это приобрести несколько копий продуктов для облачного офиса, предоставить права к единой учетной записи и совместно работать над документами, в какой бы точке земного шара вы не находились, как и ваши работники.

Они могут запускать Microsoft Office на работе, со своего домашнего компьютера и даже с мобильного устройства. Работа поддерживается практически в любом браузере и при этом не нагружает ПК, снижая нагрузку до минимума.

В общем, много положительных моментов от использования облачного варианта, поэтому мы вам настоятельно рекомендуем переходить на такие версии.

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам, и вы сделаете свой выбор в сторону облачного офиса Microsoft Office 365. По такой модели работают многие компании, в том числе и Adobe, крупные игровые сервисы для запуска любой игры на серверах, и за облачными технологиями будущее.

Так попробуйте такую «фишку» сейчас, иначе в будущем даже не успеете опомниться, как появятся новые технологии.