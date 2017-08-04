идеи за чашечкой кофе

Как создать видеоролик?

4 августа 2017

Создание видеоролика может потребоваться абсолютно каждому. К примеру, даже обычный человек может захотеть превратить фотографии с отдыха, в небольшой фильм-слайд-шоу под хорошую музыку.

Между тем, видеоролики активно используются и в бизнесе. В случае, когда рекомендуется продвигать конкретный товар или услугу, рекламный ролик, выполненный на компьютере, обойдётся значительно доступнее, чем снятый на реальную камеру. Заказать рекламный видеоролик можно и профессионалам. Достаточно согласовать концепт и сроки.

Использование специализированного программного софта

 Использование специализированного программного софта

В случае, если перед Вами стоит несложная задача, её можно попытаться решить собственными силами. Мощность персональных компьютеров (а точнее говоря, объёмы устройств памяти) позволяют выполнять обработку длинных видеороликов.

Посредством определённого набора программ, можно:

  • нарезать видео;
  • обрабатывать его, создавая визуальные эффекты;
  • добавлять изображения, субтитры и т.д.

К подобным инструментам работы с видео можно отнести Movavi Video Editor. Преимуществом этого программного обеспечения является интуитивно понятный интерфейс.

Не потребуется затрачивать большого количества времени на изучение программного пакета, как с Adobe Premier или Sony Vegas.

Звуковое сопровождение видеоряда

 Звуковое сопровождение видеоряда

Безусловно, качество и насыщенность видеоряда считается одним из главных показателей привлекательного видеоролика вне зависимости от его тематики. Однако, определённый информационный посыл может быть передан и посредством звукового канала.

Созданию звуковой дорожки, а также её таймингу должно выделяться не меньшее внимание. Если подразумевается речь, в качестве звукового сопровождения, лучше всего приобрести качественный микрофон.

Между тем, запись голоса не на студии помимо самого голоса человека фиксирует и большое количество посторонних шумов. Если говорить о вышеозначенной программе для создания видеороликов, то там необходимо использовать уже готовую звуковую дорожку.

Подготавливать её лучше при помощи Adobe Audition. Посредством нескольких фильтров удастся удалить все лишнее и выделить голос.

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В видео будет продемонстрировано, как можно выполнить анимацию изображений:



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