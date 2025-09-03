Как построить дом из газобетона с нуля

Строительство собственного жилья из газобетона — популярное решение с кучей преимуществ: высокая скорость возведения, отличное теплосбережение и долговечность. Строительство дома из газоблоков под ключ — это современное решение, которое сочетает в себе экономичность, быстроту и высокое качество.

В данной статье описываются все основные этапы реализации такого проекта.

Подготовка и выбор материала

Успех всего предприятия закладывается на стадии проектирования.

Разработать проект можно как самостоятельно, так и приобрести готовое решение от специалистов — это нужно для определения количества материала, типа фундамента и избегания просчетов.

Далее следует определиться с газобетонными блоками.

Обращать внимание нужно на их плотность (для несущих стен рекомендуются D400-D500) и теплопроводность. Блоки должны иметь точную геометрию, чтобы минимизировать вероятность образования мостиков холода и упростить кладку. На этой же стадии покупают специальный клей для тонкошовной кладки, который экономичнее и много эффективнее цементного раствора.

Закладка фундамента и гидроизоляция

Газобетон высокочувствителен к подвижкам основания, поэтому устройство стабильного фундамента — самая важная задача.

Если допустить ошибку, то дом гарантированно треснет. Оптимальными вариантами считаются монолитная железобетонная плита или ленточный фундамент глубокого заложения — выбор зависит от типа грунта.

После укладки фундамента и набора им прочности, его поверхность чистят и покрывают слоем рулонной гидроизоляции (например, рубероидом).

Этот барьер предотвратит капиллярный подсос влаги из почвы в пористую структуру материала, и защитит тем самым стены от сырости.

Возведение стен

Как будет готов фундамент, приступают к кладке стен. Ее начинают с угловых блоков, которые выступают ориентирами.

Первый ряд ставят исключительно на цементно-песчаную смесь (для компенсации возможных неровностей фундамента). Каждый элемент тщательно выверяют по уровню.

Все последующие ряды уже укладывают на специальный клей, используя зубчатый шпатель. Это обеспечивает тонкий шов (1-3 мм) и высокую прочность конструкции. Для противодействия нагрузкам на растяжение каждые 2-3 ряда штробят и закладывают арматурные стержни.

Устройство армопояса

Самый верхний ряд завершается созданием монолитного армированного пояса.

Это обязательный элемент, который связывает всю сделанную "коробку", равномерно распределяет нагрузку от кровли и перекрытий и предотвращает образование трещин.

Армопояс — это непрерывная железобетонная лента, залитая в опалубку поверх последнего ряда блоков. После его затвердевания на него укладывают плиты перекрытия или монтируют деревянные балки для обустройства крыши.

Далее следует этап монтажа стропильной системы, настила кровельного покрытия и внешней отделки, которую для газобетона рекомендуется делать вентилируемыми фасадами.