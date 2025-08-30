Конвейерные ленты — неотъемлемые составляющие промышленных систем транспортировки товаров. В статье рассказано: что это, какими они бывают и как их выбрать.
Что такое конвейерная лента
Конвейерная лента представляет собой гибкое замкнутое полотно, являющееся основным тяговым и грузонесущим элементом конвейера. Она функционирует благодаря системе вращающихся шкивов или барабанов, один из которых является приводным, а другой — натяжным.
Лента обеспечивает непрерывное перемещение сыпучих, кусковых или штучных материалов в самых разных отраслях промышленности — от горнодобывающей и металлургической до пищевой и фармацевтической.
Как выбрать конвейерную ленту
Выбор конвейерной ленты определяется потребностями предприятия: какой тип материала будет транспортироваться, с какой скоростью, под каким углом.
Дополнительно должны учитываться теплостойкость (к низким / высоким t), громкость, степень сцепления с материалами и т.д. Поэтому создано много типов транспортных лент — под каждую задачу отдельно.
Конвейерные ленты классифицируют по материалу изготовления и конструкции каркаса — что определяет их назначение.
Наиболее распространенными являются резинотканевые ленты, где каркас состоит из синтетических тканей (полиэстер, полиамид, комбинированные нити), а защитные обкладки — из резины.
Они подходят для перемещения большинства сыпучих и штучных грузов в среде со стандартными условиями.
Для тяжелых режимов эксплуатации (например, перемещения крупнокусковых материалов на большие расстояния) применяются резинотросовые ленты.
Их каркас состоит из стальных тросов, обеспечивающих высокую прочность на растяжение и минимальное удлинение (не более 0,25%).
Основные специализированные виды лент можно делить так:
- Пищевые: изготавливаются из химически инертных материалов (ПВХ, полиуретан, силикон), безопасных для прямого контакта с продуктами питания;
- Теплостойкие: работают при температурах от +100 C до +400 C, применяются для горячих грузов;
- Морозостойкие: сохраняют эластичность при температурах до -60 C;
- Маслобензостойкие: устойчивы к влиянию масел и топливных жидкостей;
- Шевронные: имеют рифленую поверхность или поперечные ребра для транспортировки материалов под углом до 45 градусов, чтобы они фиксировались и не падали.
Отдельную категорию составляют модульные ленты из полимерных материалов (полипропилен, полиацеталь), которые отличаются химической стойкостью и легко монтируются.