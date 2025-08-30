Конвейерные ленты — неотъемлемые составляющие промышленных систем транспортировки товаров. В статье рассказано: что это, какими они бывают и как их выбрать.

Производитель конвейерных лент предлагает широкий ассортимент изделий для различного применения.

Что такое конвейерная лента

Конвейерная лента представляет собой гибкое замкнутое полотно, являющееся основным тяговым и грузонесущим элементом конвейера. Она функционирует благодаря системе вращающихся шкивов или барабанов, один из которых является приводным, а другой — натяжным.

Лента обеспечивает непрерывное перемещение сыпучих, кусковых или штучных материалов в самых разных отраслях промышленности — от горнодобывающей и металлургической до пищевой и фармацевтической.

Как выбрать конвейерную ленту

Выбор конвейерной ленты определяется потребностями предприятия: какой тип материала будет транспортироваться, с какой скоростью, под каким углом.

Дополнительно должны учитываться теплостойкость (к низким / высоким t), громкость, степень сцепления с материалами и т.д. Поэтому создано много типов транспортных лент — под каждую задачу отдельно.

Конвейерные ленты классифицируют по материалу изготовления и конструкции каркаса — что определяет их назначение.

Наиболее распространенными являются резинотканевые ленты, где каркас состоит из синтетических тканей (полиэстер, полиамид, комбинированные нити), а защитные обкладки — из резины.

Они подходят для перемещения большинства сыпучих и штучных грузов в среде со стандартными условиями.

Для тяжелых режимов эксплуатации (например, перемещения крупнокусковых материалов на большие расстояния) применяются резинотросовые ленты.

Их каркас состоит из стальных тросов, обеспечивающих высокую прочность на растяжение и минимальное удлинение (не более 0,25%).

Основные специализированные виды лент можно делить так:

Пищевые: изготавливаются из химически инертных материалов (ПВХ, полиуретан, силикон), безопасных для прямого контакта с продуктами питания;

Теплостойкие: работают при температурах от +100 C до +400 C, применяются для горячих грузов;

Морозостойкие: сохраняют эластичность при температурах до -60 C;

Маслобензостойкие: устойчивы к влиянию масел и топливных жидкостей;

Шевронные: имеют рифленую поверхность или поперечные ребра для транспортировки материалов под углом до 45 градусов, чтобы они фиксировались и не падали.

Отдельную категорию составляют модульные ленты из полимерных материалов (полипропилен, полиацеталь), которые отличаются химической стойкостью и легко монтируются.