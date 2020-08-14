Как осуществляется охрана культурно-развлекательных мероприятий?

Большие скопления людей затрудняют контроль и обеспечение безопасности собравшихся. Вышеозначенное в полной мере относится не только к многотысячным концертам, но и к относительно камерным корпоративным мероприятиям. Кроме того, наличие алкоголя на мероприятии автоматически повышает риски возникновения конфликтных ситуаций. Чтобы мероприятие прошло по установленному заранее плану, настоятельно рекомендуется обеспечить его безопасность за счёт профессионалов.

Ведение охраны мероприятий происходит по заранее разработанному регламенту. Профессионалы изначально прибывают на объект, и исходя из его конфигурации, специфики мероприятия разрабатывают комплекс мер, который не позволит произойти чрезвычайным ситуациям.

Что готова обеспечить охранная компания?

Как правило, комплекс услуг выглядит следующим образом:

поиск потенциальных уязвимостей;

установка рамок металлодетекторов на входе;

формирование пропускного режима;

патрулирование мероприятия.

Охранные мероприятия должны быть построены в соответствии с конфигурацией помещений. Важно пресечь все возможные потенциальные угрозы. Безусловно, если есть информация о потенциально готовящихся провокациях, об этом немедленно следует доложить охранникам.

Пропускной режим необходим для того, чтобы не допустить прохода на мероприятие лиц, имеющих оружие (огнестрельное, холодное), запрещённых препаратов, взрывчатых веществ.

При патрулировании мероприятия охранники выявляют потенциально конфликтных элементов. Любые вспышки агрессии и некорректного поведения немедленно гасятся (никто не потревожит комфорт гостей).

Эффективность в самых неожиданных ситуациях

Настоятельно рекомендуем оценивать профессиональные квалификации охранных агентств. Делать это необходимо по рекомендациям, отзывам, а также по совершённой деятельности агентства.

Обратите внимание, какие объекты и мероприятия уже охранялись специалистами. Безусловным плюсом будет привлечение охранного агентства к обеспечению безопасности правительственных мероприятий (саммитов, встреч и переговоров).

Профессионализм выражается не только в современном оснащении (шокеры, дубинки, оружие и т.д.), но и в квалификационном соответствии охранников (физическая форма, наличие определённых навыков).

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В видео рассказывается о принципах охраны мероприятий в актуальных условиях: