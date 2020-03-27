Что такое пультовая охрана объекта

Пультовой охраной называется удалённый мониторинг всего объекта и осуществление всех возможных средств по его защите.

С помощью средств наблюдения, а также разных типов сигнализации-пультовая охрана надёжно защищает, вверенный под охрану объект от проникновения нежелательных гостей. Качественные услуги пультовой охраны объектов предлагает компания Легис legis-s.ru/services/pultovaya-okhrana/.

Средства защиты недвижимого имущества

К средствам, защищающим квартиры, дачи, дома, относятся:

Автономная сигнализация- состоит из набора различных датчиков, а также контрольной панели управляющей датчиками. В основном используется для отпугивания нежелательных лиц, а также сигнализации соседям-если они услышат и позвонят в милицию. Является пассивным и не особо эффективным способом охраны;

состоит из набора различных датчиков, а также контрольной панели управляющей датчиками. В основном используется для отпугивания нежелательных лиц, а также сигнализации соседям-если они услышат и позвонят в милицию. Является пассивным и не особо эффективным способом охраны; Сигнализация, оснащённая GSM модулем. Работает по тому же принципу, что и автономная сигнализация, разница в том, что при использовании в системе сигнализации GSM модуля, при попытке кого-либо проникнуть в ваш дом или на дачу, вы сразу же получите об этом происшествии сообщение на мобильный телефон. Эта система имеет несколько недостатков: полиция, если вы к ней обратитесь, может не согласится поехать на вызов по одному вашему звонку. А если случится ложное срабатывание датчика-вполне возможно, что вам придётся уплатить за это неустойку;

Работает по тому же принципу, что и автономная сигнализация, разница в том, что при использовании в системе сигнализации GSM модуля, при попытке кого-либо проникнуть в ваш дом или на дачу, вы сразу же получите об этом происшествии сообщение на мобильный телефон. Эта система имеет несколько недостатков: полиция, если вы к ней обратитесь, может не согласится поехать на вызов по одному вашему звонку. А если случится ложное срабатывание датчика-вполне возможно, что вам придётся уплатить за это неустойку; Пультовая охрана. Является самым эффективным способом охраны любых объектов. Она состоит из датчиков и централизованного диспетчерского пульта. При срабатывании любого из датчиков, сообщение об этом сразу поступает на диспетчерский пункт охранного подразделения, под защитой которого находится объект и в течение нескольких минут группа реагирования выезжает на место происшествия. Даже если срабатывание датчика будет ложным, группа быстрого реагирования всё равно обязана выехать на охраняемый объект для проверки.

Другие виды охраны недвижимого имущества

К ним, в основном, относятся посты охраны, которые могут быть оборудованы при въезде в дачный или коттеджный комплекс, или непосредственно возле дома или дачи.

Этот способ охраны является достаточно эффективным и практически исключает проникновение посторонних лиц на территорию охраняемого объекта.

В данном случае сохранность имущества полностью зависит от бдительности охраны и исправности технических средств сигнализации. Единственным минусом этого способа охраны, является его стоимость, так нахождение охранников на объекте должно быть круглосуточным.