Какие краски выпускает бренд Тиккурила

Краска Тиккурила сегодня довольно распространена на современном рынке лакокрасочных материалов. Её отличительными особенностями принято считать привлекательный внешний вид и показатели прочности. Краска относится к фасадным.

Идеальный конечный продукт получился благодаря соединению эксплуатационных и зрительных параметров. Среди недостатков такой краски выделяют её стоимость, которая является достаточно высокой. Выбрать краску Тиккурила можно в интернет-магазине https://eurofinkraski.ru/tikkurila.

Особенности и разновидности

Продукт среди остальных подобных выделяют его свойства.

У этой краски для фасадов присутствуют особые показатели, среди которых:

Адгезия, которая напрямую зависит от красящего вещества и от подготовки поверхности к покраске, используемого типа грунтовки. В случае недостаточного уровня адгезии краска уже через несколько месяцев начнёт покрываться трещинами, что приведёт к осыпанию.

Стойкость к атмосферным явлениям. Это база хорошего красящего материала, которая при сезонных сменах позволяет иметь те же прочностные показатели и привлекательный внешний вид.

Устойчивость к износу. Стоит отметить, что на фасады строений имеет влияние большое количество разнообразных факторов. А краска должна не поддаваться их воздействию и оставаться такой же на протяжении продолжительного периода.

Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Не нужно забывать о том, что основным врагом для всех фасадных красок являются лучи солнца. По этой причине в составе вещества должны присутствовать специально предназначенные защитные компоненты.

Эластичность материала является тем свойством, благодаря которому при смене температурного режима и влажности материал не начнёт деформироваться и портится.

Разновидности материалов

Этот бренд производит выпуск нескольких типов красящих составов для фасада.

Их разделяют на водорастворимые и органорастворимые. Последние произведены на основе растворителей. Они отличаются значительным уровнем токсичности. Но при этом являются прочными и обладают большим сроком эксплуатации.

В связи с токсичностью их меньше применяют. Более популярным является второй тип. Они также разделены на виды, среди которых выделяют латексные и акриловые, а также силикатные. Основное предпочтение при выпуске этот бренд отдаёт акриловым и латексным составам, которые имеют отличный вид на любом типе фасада, а также полностью подходит под климат нашей страны.