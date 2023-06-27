Как найти хорошего IT специалиста в компанию?

Казалось бы, IT-сфера весьма актуальна сегодня и многие выбирают её в качестве основной сферы деятельности. Тем не менее, поиск квалифицированного IT-специалиста – очень непростая работа для HR-отдела. Некорректное описание вакансии, недостаточно комфортные условия работы и высокомерное общение – вот, что отталкивает айтишников в первую очередь.

Если существует возможность делегировать подбор IT персонала специалистам, стоит это сделать. Профессионалы обладают отработанными приемами, как в поиске, так и в собеседовании соискателей на IT-позиции. Означенное в полной мере касается и молодых специалистов, и опытных, требовательных работников.

Основные каналы поиска

Благодаря статистике, известно следующее:

около 40% соискателей подают резюме в интересующие их компании напрямую;

треть специалистов ищет новое место работы через поисковики;

и только 20-22% используют для поиска нового работодателя профессиональные сообщества.

HR-специалист должен использовать все доступные каналы. Только в этом случае можно рассчитывать на привлечение высококвалифицированных IT-специалистов.

Более опытные работники (стаж от 10 лет и более), часто трудоустраиваются по имеющимся профессиональным контактам. Часто в таком случае поиск не выходит за пределы собственного комъюнити (чат в WhatsApp или Telegram).

Соискатели IT-специальностей тяготеют к прямому изложению условий.

Важно, чтобы вакансия содержала полную и структурированную информацию о позиции: адрес офиса, фотографии, количество человек в коллективе, уровень заработной платы, возможные бонусы и т.д.

Нюансы, которые отвращают IT-специалиста от вакансии

Речь идёт о ситуациях, когда соискатель лишь тратит время и не получает взамен ничего. Например, программист нашёл интересующую вакансию, которая заинтересовала его предлагаемой сферой деятельности.

Из контактной информации указан лишь номер телефона. В мессенджерах общение невозможно. А прямой звонок по номеру заканчивается ничем – трубку не берут. В случае с IT-специалистами вероятность 90%, что соискатель больше не вернётся к этой вакансии.

HR-отдел должен помнить, что сегодня дефицита в работе для IT-сферы нет. Помимо работы в компании айтишники легко могут найти работу на удалёнке (фриланс), которая не будет уступать офисным вакансиям по заработной плате.

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Профессиональный рекрутер расскажет о том, как и где искать квалифицированных программистов: