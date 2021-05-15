Обзор обучающих онлайн IT-курсов от академии BELHARD в Беларуси

Уже ни для кого не является тайной тот факт, что за высокими технологиями будущее. Кроме того, многие, наконец, осознали, что необязательно всю жизнь работать по профессии, которая была приобретена в вузе или колледже. Даже, если человеку 30, 40, 50 и больше, он может изменить жизнь, освоить новую, перспективную профессию.

Для этого необязательно заново поступать в университет. Наоборот, пока человек отучится в университете эти 5-6 лет, полученные знания устареют. Ведь все так стремительно меняется и развивается. Эффективнее курсы. Но их нужно правильно выбирать. Если интересует сфера IT, в Беларуси их можно пройти в академии BELHARD, среди которых можно найти обучение языку программирования Python https://belhard.academy/python и многие другие направления.

Об академии

Академия BELHARD – это не те непонятные странички в инсте от каких-то «гуру», которые зарабатывают из дома миллионы.

Из-за распространения инфоцыган, действительно добросовестным и давно работающим образовательным учреждениям стало сложно на рынке. И не потому, что псевдоконкуренты лучше. А потому, что они бросают тень и на них. Но, в случае с BELHARD можно ни о чем не беспокоиться.

Ведь академия более 20 лет на рынке. Она входит в ТОП 5 крупнейших компаний Парка Высоких Технологий. В академии работают преподаватели с огромным опытом работы в крупных IT-компания страны и мира. У учеников есть возможность не просто получить самые актуальные теоретические знания, но и пройти практику, стажировку в реальных проектах.

Сроки обучения оптимальные. Курсы не растянуты, но и не впихнуты в 2-3 дня. Многолетний опыт позволил выбрать оптимальную интенсивность и уровень нагрузки, чтобы обучение было не только для «галочки» и корочки, но и, чтобы клиент получил качественные знания, мог применять их на практике.

Какие курсы здесь можно пройти

Учиться здесь можно как онлайн, так и офлайн. Если нет возможности посещать занятия лично, ученик живет в другом городе или даже стране, он может записаться на онлайн курсы.

В настоящий момент доступны такие курсы, как:

Управление и бизнес анализ в сфере разработки программного обеспечения

Курсы-интенсивы

Информационная безопасность и администрирование

Программирование

Сопровождение

IT-бизнеса

Маркетинг и продажи и многое другое.

Многих особенно интересует программирование.

Ничего удивительного, если учесть, какие перспективы это дает. В академии BELHARD доступны такие направления, как:

Тестирование ПО

Автоматизированное тестирование ПО на Java

Основы разработки сайтов

Дизайн для начинающих

Java

Python

C#

HTML 5+javascript

SQL и многое другое.

На сайте можно найти подробную информацию о курсах, актуальные цены, узнать об акциях, скидках.

Если есть вопросы, всегда можно позвонить и проконсультироваться с менеджером.