Обзор обучающих онлайн IT-курсов от академии BELHARD в Беларуси
да придет идея думающему

Обзор обучающих онлайн IT-курсов от академии BELHARD в Беларуси

15 мая 2021

Уже ни для кого не является тайной тот факт, что за высокими технологиями будущее. Кроме того, многие, наконец, осознали, что необязательно всю жизнь работать по профессии, которая была приобретена в вузе или колледже. Даже, если человеку 30, 40, 50 и больше, он может изменить жизнь, освоить новую, перспективную профессию.

Для этого необязательно заново поступать в университет. Наоборот, пока человек отучится в университете эти 5-6 лет, полученные знания устареют. Ведь все так стремительно меняется и развивается. Эффективнее курсы. Но их нужно правильно выбирать. Если интересует сфера IT, в Беларуси их можно пройти в академии BELHARD, среди которых можно найти обучение языку программирования Python https://belhard.academy/python и многие другие направления.

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Об академии

Академия BELHARD – это не те непонятные странички в инсте от каких-то «гуру», которые зарабатывают из дома миллионы.

Из-за распространения инфоцыган, действительно добросовестным и давно работающим образовательным учреждениям стало сложно на рынке. И не потому, что псевдоконкуренты лучше. А потому, что они бросают тень и на них. Но, в случае с BELHARD можно ни о чем не беспокоиться.

Ведь академия более 20 лет на рынке. Она входит в ТОП 5 крупнейших компаний Парка Высоких Технологий. В академии работают преподаватели с огромным опытом работы в крупных IT-компания страны и мира. У учеников есть возможность не просто получить самые актуальные теоретические знания, но и пройти практику, стажировку в реальных проектах.

Сроки обучения оптимальные. Курсы не растянуты, но и не впихнуты в 2-3 дня. Многолетний опыт позволил выбрать оптимальную интенсивность и уровень нагрузки, чтобы обучение было не только для «галочки» и корочки, но и, чтобы клиент получил качественные знания, мог применять их на практике.

Какие курсы здесь можно пройти

Учиться здесь можно как онлайн, так и офлайн. Если нет возможности посещать занятия лично, ученик живет в другом городе или даже стране, он может записаться на онлайн курсы.

В настоящий момент доступны такие курсы, как:

  • Управление и бизнес анализ в сфере разработки программного обеспечения
  • Курсы-интенсивы
  • Информационная безопасность и администрирование
  • Программирование
  • Сопровождение
  • IT-бизнеса
  • Маркетинг и продажи и многое другое.

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Многих особенно интересует программирование.

Ничего удивительного, если учесть, какие перспективы это дает. В академии BELHARD доступны такие направления, как:

  • Тестирование ПО
  • Автоматизированное тестирование ПО на Java
  • Основы разработки сайтов
  • Дизайн для начинающих
  • Java
  • Python
  • C#
  • HTML 5+javascript
  • SQL и многое другое.

На сайте можно найти подробную информацию о курсах, актуальные цены, узнать об акциях, скидках.

Если есть вопросы, всегда можно позвонить и проконсультироваться с менеджером.



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