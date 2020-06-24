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Что такое IT-аутсорсинг и какие услуги в него входят

24 июня 2020

Аутсорсинг в последние два десятка лет активно набирает обороты. Компаниям не нужно набирать сотрудников в штат, а частные специалисты могут зарабатывать значительно больше, за счет большой клиентской базы. Все оказываются в выигрыше. Профессиональные услуги IT-аутсорсинга в Санкт-Петербурге предлагает компания https://svcnet.ru.

Что такое IT аутсорсинг

Аутсорсинг — передача определенных функций сторонней компании. Это значит, что для работы над конкретной задачей нанимается отдельная фирма, которая обладает хорошим опытом в этом деле.

Такой вид деятельности распространен преимущественно в IT индустрии, а также в крупных компаниях, которым не нужен определенный штат работников. В большинстве вопросов, гораздо выгоднее нанять для конкретной работы специалистов, чем содержать в течение долгого времени целый отдел.

IT аутсорсинг — перевод практически всех услуг на сотрудников другой фирмы. Это позволяет минимизировать затраты. К примеру, работа с серверами не требует постоянного нахождения администратора на рабочем месте.

Гораздо эффективнее нанять частную компанию, специалист которой будет решать проблемы по мере их возникновения. И получать оплату только в том случае, если нужны его услуги.

Какие услуги входят в IT аутсорсинг

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IT аутсорсинг включает в себя ряд услуг:

  • Разработка информационных систем под конкретные нужды компании. Нанимается сторонняя компания, перед которой ставится задача, разработать ПО, которое подойдет для решения задач фирмы. Преимущественно, узкоспециализированное программно обеспечение;
  • Внедрение и сопровождение программного обеспечения. Установка, составление инструкции для работы и последующее обучения использованию программ, которые разработала эта компания;
  • Частные услуги. Программирование, хостинг и тестирование конкретных программ, с которыми будет работать компания.

IT аутсорсинг еще очень популярен в сфере разработки. Преимущественно набирают частных тестеров, которые помогут найти все ошибки и баги в готовом продукте.

Изначально набирается команда, которой платят за каждый найденный баг. Специально обученные люди стараются попробовать сделать все, чтобы найти хоть какую-то уязвимость.

Масштабные тесты необходимы только крупным компаниям и игровым проектам. В первом случае, это финансовые приложения и другие подобные программы, с которыми взаимодействуют миллионы пользователей, а любая уязвимость может привести к снижению доверию к программе и потере клиентов.



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