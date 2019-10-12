Условия открытия расчетного счета в Сбербанке

Необходимость открытия расчётного счета в банке для предпринимателей – не новость. На самом деле, подобный подход предоставляет широкий спектр преимуществ. Однако, преимущества перекрывают недостатки лишь в случае сотрудничества с топовым поставщиком банковских услуг. В России присутствует масса банковских организаций. Все они борются между собой за клиента. Если Вы хотите сотрудничать с лучшими из лучших – выбирайте банк с максимально широкой филиальной сетью (касается также банкоматов, сберкасс). Иными словами, если Вы ведёте свою предпринимательскую деятельность на территории РФ, Сбербанк – идеальный выбор.
Бесплатный расчётный счёт от Сбербанка – это не вымысел и не уловка. Такой тарифный план на РКО действительно существует. Однако, он актуален в большей степени для предпринимателей, которые только начинают свой первый бизнес. Чем шире будет становится дело, тем больше услуг потребуется от банка.
Реальные преимущества Сбербанка
В сравнении с конкурентами рынка, Сбербанк может похвастать следующим:
- нет необходимости личного присутствия в офисе банка (актуально для резидентов страны);
- платежи осуществляются в любой день (23 часа из 24);
- выгодные пакеты услуг;
- наличие расширенного онлайн-интерфейса;
- возможность выпуска корпоративной карты;
- спецпредложения для бизнеса;
- выгодные бонусы на развитие (речь идёт о рекламе).
У Сбербанка существует собственная расчётная система. Это говорит о том, что никто посторонний при всём желании не сможет получить доступ к Вашим средствам. Дополнительные услуги всегда доступны владельцам р/с (депозиты, кредиты и т.д.).
Поддержка клиентов осуществляется в режиме 24/7.
Важно подчеркнуть, что для корпоративных клиентов создан специальный колл-центр.
Разве возможно бесплатное расчётно-кассовое обслуживание в банке?
Если речь идёт о Сбербанке, то вполне! Платежи, а также переводы физическим лицам + снятие наличных осуществляются бесплатно!
При этом выделяется лимит на три банковских перевода вне Сбербанка (они тоже проходят без взимания дополнительных комиссий).
Если Вы выбрали выпуск бизнес-карты, первый год по тарифу «Легкий старт» она будет обслуживаться бесплатно. При обнале сумм до 5 млн. рублей комиссия банка не превысит 5%.
Другие тарифы предлагают ещё более выгодные условия для предпринимателей. Но они требуют ежемесячной оплаты.
В видео рассказывается о расчётном счете для ИП и ООО в Сбербанке: