Условия открытия расчетного счета в Сбербанке

Необходимость открытия расчётного счета в банке для предпринимателей – не новость. На самом деле, подобный подход предоставляет широкий спектр преимуществ. Однако, преимущества перекрывают недостатки лишь в случае сотрудничества с топовым поставщиком банковских услуг. В России присутствует масса банковских организаций. Все они борются между собой за клиента. Если Вы хотите сотрудничать с лучшими из лучших – выбирайте банк с максимально широкой филиальной сетью (касается также банкоматов, сберкасс). Иными словами, если Вы ведёте свою предпринимательскую деятельность на территории РФ, Сбербанк – идеальный выбор.

Бесплатный расчётный счёт от Сбербанка – это не вымысел и не уловка. Такой тарифный план на РКО действительно существует. Однако, он актуален в большей степени для предпринимателей, которые только начинают свой первый бизнес. Чем шире будет становится дело, тем больше услуг потребуется от банка.

Реальные преимущества Сбербанка

В сравнении с конкурентами рынка, Сбербанк может похвастать следующим:

нет необходимости личного присутствия в офисе банка (актуально для резидентов страны);

платежи осуществляются в любой день (23 часа из 24);

выгодные пакеты услуг;

наличие расширенного онлайн-интерфейса;

возможность выпуска корпоративной карты;

спецпредложения для бизнеса;

выгодные бонусы на развитие (речь идёт о рекламе).

У Сбербанка существует собственная расчётная система. Это говорит о том, что никто посторонний при всём желании не сможет получить доступ к Вашим средствам. Дополнительные услуги всегда доступны владельцам р/с (депозиты, кредиты и т.д.).

Поддержка клиентов осуществляется в режиме 24/7.

Важно подчеркнуть, что для корпоративных клиентов создан специальный колл-центр.

Разве возможно бесплатное расчётно-кассовое обслуживание в банке?

Если речь идёт о Сбербанке, то вполне! Платежи, а также переводы физическим лицам + снятие наличных осуществляются бесплатно!

При этом выделяется лимит на три банковских перевода вне Сбербанка (они тоже проходят без взимания дополнительных комиссий).

Если Вы выбрали выпуск бизнес-карты, первый год по тарифу «Легкий старт» она будет обслуживаться бесплатно. При обнале сумм до 5 млн. рублей комиссия банка не превысит 5%.

Другие тарифы предлагают ещё более выгодные условия для предпринимателей. Но они требуют ежемесячной оплаты.

В видео рассказывается о расчётном счете для ИП и ООО в Сбербанке: