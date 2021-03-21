Как начать продавать на маркетплейсах и какой выбрать?

Онлайн торговля в нашей стране набирает новые обороты. Ее стали использовать даже те, кто раньше был категорически против или не хотел во все это ввязываться, потому что объемы продаж, если делать все грамотно, существенно увеличатся.

Но, как это делать и не поздно ли? Ведь количество интернет-магазинов растет как на дрожжах? Многие молодые компании, которые не создали свои онлайн-магазины, часто пользуются специальными сервисами – маркетплейсами, которые позволяют работать без своего сайта.

Что это такое? Как освоить маркетплейсы и начать на них работать? Сделать вывод на маркетплейс всех необходимых товаров за 14 дней сможет компания ARIMART.

Что это такое

Это специальные площадки – крупные интернет-магазины, которые не сами являются продавцами, а посредниками.

То есть через них большое количество компаний может работать и продавать свои товары с доставкой по всей стране и даже за ее пределы, если такие условия действуют на выбранной площадке.

Яркий тому пример – Amazon, который является крупнейшим подобным проектом в мире, больше популярный на Западе. Что касается нашей страны, то наиболее популярны такие площадки, как:

Ozon

Яндекс-маркет

Wildberries

Lamoda

Беру и не только.

Суть в том, что компании, ИП, а с недавних пор и самозанятые, могут работать на этих площадках, продавая свои товары.

Реклама, доставка и все остальные вопросы – решаются самой площадкой. Разумеется, что делается это все не просто так, а за определенную плату в виде комиссии от суммы сделки.

Он может варьироваться от 10 до 70%. Поэтому необходимо изучить предварительно внимательно все условия.

Как начать выбрать площадку

При выборе маркетплейса, необходимо учесть такие параметры, как:

Размер комиссии

Периодичность выплат продавцу

Способы доставки

Возможность онлайн-платежей

Работа с возвратами и так далее.

Будет не лишним ознакомиться с рейтингами, посмотреть, что пишут о площадке на других сайтах, какие отзывы и так далее.

Как начать торговать на маркетплейсах

Алгоритм выглядит следующим образом:

Создать на площадке аккаунт

Загрузить товары на площадку (лучше сразу настроить интеграцию с мойсклад)

Подождать результатов модерации товаров

Выбрать схему торговли и начать продажу.

Не всегда продажи резко увеличиваются, например, потому что описание не очень полное, либо цена установлена слишком высокая.

Есть множество советов, инструкций для тех, кто работает на маркетплейсах. Воспользовавшись ими можно будет освоить эту нишу и существенно увеличить свою чистую прибыль.