Особенности проектирования и монтажа систем вентиляции промышленных объектов

По трудовому законодательству администрация производственных предприятий должна заботиться о здоровье своих сотрудников. Устройство качественной вентиляции для обеспечения работников свежим воздухом и отводом загрязненного является одной из важнейших задач.

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Назначение промышленной вентиляции

Вентиляционная система решает четыре важнейшие проблемы:

Подает чистый воздух в производственные цеха, помещения;

Удаляет загрязненный воздух в составе которого могут присутствовать частицы пыли, токсинов, пар и газ;

Уменьшает вероятность возникновения пожара, взрыва в цехах повышенной пожарной опасности;

Способствует поддержанию в помещениях нормальную влажность воздуха и температуру.

Производства бывают разные, но независимо от вида, содержащие в воздухе посторонние примеси могут привести к возникновению болезней, особенно это касается вредных производств.

Поэтому наличие качественной вентиляции в производственных помещениях вполне обоснованной требование, за соблюдением которого следит государство, соответствующие надзорные органы.

Как устроена промышленная вентиляция

Комплектация промышленной вентиляции, принцип ее действия мало чем отличается от бытовой вентиляционной системы.

Но все же отличия есть и заключается оно в том, что при ее устройстве используется более мощное оборудование, некоторые другие дополнительные элементы.

В частности в промышленная вентиляция состоит из следующих элементов: