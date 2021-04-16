Особенности проектирования и монтажа систем вентиляции промышленных объектов
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Особенности проектирования и монтажа систем вентиляции промышленных объектов

16 апреля 2021

По трудовому законодательству администрация производственных предприятий должна заботиться о здоровье своих сотрудников. Устройство качественной вентиляции для обеспечения работников свежим воздухом и отводом загрязненного является одной из важнейших задач.

Все необходимое оборудование для монтажа систем вентиляции и кондиционирования предлагает компания yarta.com.ua.

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Назначение промышленной вентиляции

Вентиляционная система решает четыре важнейшие проблемы:

  • Подает чистый воздух в производственные цеха, помещения;
  • Удаляет загрязненный воздух в составе которого могут присутствовать частицы пыли, токсинов, пар и газ;
  • Уменьшает вероятность возникновения пожара, взрыва в цехах повышенной пожарной опасности;
  • Способствует поддержанию в помещениях нормальную влажность воздуха и температуру.

Производства бывают разные, но независимо от вида, содержащие в воздухе посторонние примеси могут привести к возникновению болезней, особенно это касается вредных производств.

Поэтому наличие качественной вентиляции в производственных помещениях вполне обоснованной требование, за соблюдением которого следит государство, соответствующие надзорные органы.

Как устроена промышленная вентиляция

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Комплектация промышленной вентиляции, принцип ее действия мало чем отличается от бытовой вентиляционной системы.

Но все же отличия есть и заключается оно в том, что при ее устройстве используется более мощное оборудование, некоторые другие дополнительные элементы.

В частности в промышленная вентиляция состоит из следующих элементов:

  • Воздухозаборная решетка. Назначение – предотвращение попадание в систему посторонних вещей, элементов. Это может быть пыль, тополиный пух, представители семейства пернатых, мелкий мусор;
  • Воздушный клапан. Препятствует проникновению холодного уличного воздуха при отключении вентиляционной системы;
  • Фильтры очистки воздуха. В зависимости от вида производственной деятельности, возможного вреда здоровью рабочих, используют различные фильтра для очистки воздуха – грубой, высокой и особо точной очистки;
  • Воздухонагреватель. Назначение – нагрев уличного холодного воздуха. Бывают электрическими и водяными. В некоторых вентиляционных системах используются рекуператоры, способные передавать тепло от удаляемого загрязненного воздуха поступающему с улицы. При этом смешение потоков не происходит;
  • Вентилятор. Обеспечивает эффективную подачу воздуха в производственные цеха/, помещения.



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