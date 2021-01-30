Конвейерные ленты ПВХ — характирестики и сфера применения
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Конвейерные ленты ПВХ — характирестики и сфера применения

30 января 2021

Трудно переоценить промышленное значение полимерных конвейерных лент. Они используются для быстрого и эффективного перемещения различных грузов по конвейеру из одной точки склада (цеха) в другую. Эта статья повествует о характеристиках лент ПВХ и области их применения.

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Характеристики полимерных лент для конвейеров

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Поливинилхлоридный материал – наиболее гибкая и долговечная разновидность термопластичного полимера, устойчивого к воздействию жиров и кислот и поэтому широко применяемого в пищевой промышленности.

ПВХ-ленты изготавливаются методом наплавления друг на друга нескольких слоев ткани из полиэфиров с добавлением различных усиливающих прочность поверхности веществ.

Рабочая поверхность полимерного полотна обладает следующими физико-химическими свойствами:

  • Устойчивость к абразивным материалам и химически агрессивным веществам
  • Антистатические свойства поверхности
  • Жироотталкивающие способности полотна

По типу рабочего полотна конвейерные ленты бывают следующих видов:

  • Гладкие. Применяются для перемещения нескольких грузов и в случаях, когда необходимо снизить коэффициент трения груза и полотна между собой.
  • Сетчатые. Применяются для перемещения грузов небольшого размера и веса
  • Пупырчатые ленты. Подходят для перемещения грузов по наклонным поверхностям

Область применения конвейерных лент ПВХ

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Основной функцией изделия является перемещение различных предметов по горизонтальным и наклонным плоскостям в различных производственных условиях. Их можно использовать для работы со следующими материалами:

  • Продукты горнодобывающей промышленности фракцией до 50 см (экстремальный режим эксплуатации).
  • Руда и другие полезные ископаемые фракцией до 35 см (тяжелый режим).
  • Сыпучие грузы малой фракции (песок, суглинок, гравий, щебень).
  • Продукты сельскохозяйственной отрасли.
  • Узлы и детали для сборки различных конструкций.

Достоинства лент из ПВХ

  • Устойчивость к деформации и растяжению.
  • Сопротивляемость материала к ударным нагрузкам и деформациям.
  • Способность ленты сгибаться в местах поворотов и закруглений транспортера без потери прочностных качеств.
  • Долговечность полотна. Срок службы одного полотна при средних значениях эксплуатации составляет 5 лет
  • Простота ухода. Не требует применения бытовой и промышленной химии для очистки поверхности.



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