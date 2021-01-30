Трудно переоценить промышленное значение полимерных конвейерных лент. Они используются для быстрого и эффективного перемещения различных грузов по конвейеру из одной точки склада (цеха) в другую. Эта статья повествует о характеристиках лент ПВХ и области их применения.

Конвейерные ленты ПВХ в Москве на выгодных условиях предлагает компания https://drivebeltsystem.ru/catalog/konveyernye-lenty/konveyernye-lenty-pvkh/.

Характеристики полимерных лент для конвейеров

Поливинилхлоридный материал – наиболее гибкая и долговечная разновидность термопластичного полимера, устойчивого к воздействию жиров и кислот и поэтому широко применяемого в пищевой промышленности.

ПВХ-ленты изготавливаются методом наплавления друг на друга нескольких слоев ткани из полиэфиров с добавлением различных усиливающих прочность поверхности веществ.

Рабочая поверхность полимерного полотна обладает следующими физико-химическими свойствами:

Устойчивость к абразивным материалам и химически агрессивным веществам

Антистатические свойства поверхности

Жироотталкивающие способности полотна

По типу рабочего полотна конвейерные ленты бывают следующих видов:

Гладкие. Применяются для перемещения нескольких грузов и в случаях, когда необходимо снизить коэффициент трения груза и полотна между собой.

Сетчатые. Применяются для перемещения грузов небольшого размера и веса

Пупырчатые ленты. Подходят для перемещения грузов по наклонным поверхностям

Область применения конвейерных лент ПВХ

Основной функцией изделия является перемещение различных предметов по горизонтальным и наклонным плоскостям в различных производственных условиях. Их можно использовать для работы со следующими материалами:

Продукты горнодобывающей промышленности фракцией до 50 см (экстремальный режим эксплуатации).

Руда и другие полезные ископаемые фракцией до 35 см (тяжелый режим).

Сыпучие грузы малой фракции (песок, суглинок, гравий, щебень).

Продукты сельскохозяйственной отрасли.

Узлы и детали для сборки различных конструкций.

Достоинства лент из ПВХ