Трудно переоценить промышленное значение полимерных конвейерных лент. Они используются для быстрого и эффективного перемещения различных грузов по конвейеру из одной точки склада (цеха) в другую. Эта статья повествует о характеристиках лент ПВХ и области их применения.
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Характеристики полимерных лент для конвейеров
Поливинилхлоридный материал – наиболее гибкая и долговечная разновидность термопластичного полимера, устойчивого к воздействию жиров и кислот и поэтому широко применяемого в пищевой промышленности.
ПВХ-ленты изготавливаются методом наплавления друг на друга нескольких слоев ткани из полиэфиров с добавлением различных усиливающих прочность поверхности веществ.
Рабочая поверхность полимерного полотна обладает следующими физико-химическими свойствами:
- Устойчивость к абразивным материалам и химически агрессивным веществам
- Антистатические свойства поверхности
- Жироотталкивающие способности полотна
По типу рабочего полотна конвейерные ленты бывают следующих видов:
- Гладкие. Применяются для перемещения нескольких грузов и в случаях, когда необходимо снизить коэффициент трения груза и полотна между собой.
- Сетчатые. Применяются для перемещения грузов небольшого размера и веса
- Пупырчатые ленты. Подходят для перемещения грузов по наклонным поверхностям
Область применения конвейерных лент ПВХ
Основной функцией изделия является перемещение различных предметов по горизонтальным и наклонным плоскостям в различных производственных условиях. Их можно использовать для работы со следующими материалами:
- Продукты горнодобывающей промышленности фракцией до 50 см (экстремальный режим эксплуатации).
- Руда и другие полезные ископаемые фракцией до 35 см (тяжелый режим).
- Сыпучие грузы малой фракции (песок, суглинок, гравий, щебень).
- Продукты сельскохозяйственной отрасли.
- Узлы и детали для сборки различных конструкций.
Достоинства лент из ПВХ
- Устойчивость к деформации и растяжению.
- Сопротивляемость материала к ударным нагрузкам и деформациям.
- Способность ленты сгибаться в местах поворотов и закруглений транспортера без потери прочностных качеств.
- Долговечность полотна. Срок службы одного полотна при средних значениях эксплуатации составляет 5 лет
- Простота ухода. Не требует применения бытовой и промышленной химии для очистки поверхности.