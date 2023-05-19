Как обменять валюту на другую валюту

Чтобы купить, обменять валюту требуется знать все тонкости данной операции. Человек который ни разу не сталкивался с подобными обменами, не знает как правильно совершить обмен, куда обратиться и как произвести операцию выгодно для себя, какие способы обмена существуют.

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Способы обмена валют

Банк. Если деньги нужны срочно, например, для поездки в другую страну, надежнее всего это сделать в банке. Обращения в офис банка защитит вас от мошенников, операцию произведут быстро и качественно.

Из достоинств такой операции следует отметить:

Безопасность сделки и сохранность денег.

Отсутствие комиссии за обмен валют.

Выгодный курс клиент выбирает сам. Можно заранее и интернете поинтересоваться какие курсы предлагают различные банки и выбрать выгодный для себя.

Такой способ может доставить некоторые неудобства:

Выделить время, чтобы съездить в банк, стоять в очереди.

Для обмена большой суммы требуется предъявить паспорт.

Слишком большой суммы может не оказаться в наличии и банку нужно время, чтобы заказать валюту наличными.

Банкомат. Чаще всего банкоматы используют для выдачи наличных денег в отечественной валюте, но можно получить в банкомате по курсу и иностранную валюту, произведя мгновенный обмен. Банкоматы работают 24 часа в сутки — это положительный момент.

Плюс, курс в банкоматах чаще всего выгоднее, чем в банках. Но не забывайте и о минусах:

Можно столкнуться с мошенничеством. Так как банкоматы — излюбленное место аферистов.

Аппарат ориентирован на доллары и евро, другой валюты чаще всего там нет.

Нужных купюр может не оказаться.

Точки обмена (пункты). Пункты принадлежат одному из банков, они привязаны к ним, хотя, курс в обменниках может быть значительно выгоднее банковского.

В пунктах обмена существует оплата процента за проведенную операцию. Узнайте о каком проценте идет речь, чтобы не получилось сюрприза, когда выданная сумма будет значительно меньше той, на которую рассчитывали.

Будьте осторожны, в пунктах обмена можно попасться на удочку мошенников.

Лучше заранее поинтересуйтесь какому банку принадлежат обменники. Работайте только с надежными банками.

Помните: купюры должны быть в хорошем состоянии. Если они мятые, грязные, рваные, вам могут отказать в обмене. Отдавайте предпочтение купюрам, которые имеют хороший внешний вид, новым и свежим.

Иначе может случиться неприятность: деньги нужны срочно, а в обмене отказано.