Как купить квартиру в Подмосковье?

Москва продолжает стремительно расширять свои границы. Уже сегодня в столице РФ проживает больше людей, чем во многих среднеазиатских государствах. Москву уже впору назвать гигаполисом. Тем не менее, несмотря на обилие жилья, количество желающих приобрести его в несколько тысяч раз больше. Всё это приводит к формированию достаточно высоких цен, как на первичное, так и на вторичное жильё. Однако, это не означает, что мечта о недвижимости становится несбыточной. Риелторы сегодня настоятельно рекомендуют рассмотреть Подмосковье с точки зрения покупки жилой недвижимости.

На сайте https://www.granelle.ru/locations/balashiha/ Вы сможете ознакомиться с условиями, которые предоставляются ЖК GK Гранель. Не стоит раньше времени отказываться от новостройки. Вас удивит доступность квадратного метра. В любом случае покупка подобной недвижимости в Подмосковье – это отличная инвестиция в будущее. Любой эксперт рынка жилья подтвердит, что подмосковные квартиры в будущем будут лишь дорожать (актуально как для первички, так и для вторички).

Удалённость от центра Москвы – главная проблема?

Многие отказываются даже рассматривать возможность покупки недвижимости в Подмосковье из-за территориальной удалённости. Действительно, не хочется тратить огромное количество времени на дорогу от дома на работу и обратно.

Но действительно ли дорога будет занимать столь длительные промежутки времени. Речь идёт о том, что оптимизация транспорта обеспечит рост эффективности расходования ресурсов времени.

Безусловно, если у Вас нет автомобиля, покупать удалённое жильё – не выход.

Всегда есть общественный транспорт. Но большинство даже не представляет себе, что такое электричка, которая идёт в Москву из Подмосковья. Ошибочно полагать, что автомобиль – дополнительная дыра в бюджете. Конечно, проезжать придётся солидное расстояние.

Однако, стоит ли установить ГБО на автомобиль, и расходы на топливо резко снизятся. Обладая личным транспортом, недвижимость в Подмосковье уже не выглядит столь непривлекательной.

Перепродажа недвижимости

Приобретая квартиру в Подмосковье, никто не заставляет Вас жить здесь до конца жизни. Любую частную собственность всегда можно продать и квартира – не исключение, а скорее – подтверждение этого тезиса.

При последующей продаже Вы получите следующие преимущества:

высокая скорость реализации (постоянно высокий спрос);

выгода от цены продажи (продадите дороже, чем покупали даже с учётом инфляции);

широкий спектр предложения на обмен (причём обмен возможен и на недвижимость из других городов РФ – в Сочи, например).

Быть может, Подмосковье Вас будет полностью устраивать, и Вы захотите изменить только тип жилья (переехать в таунхаус). И этот вариант является абсолютно доступным.

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В ролике представлены советы по покупке недорогой недвижимости в Подмосковье: