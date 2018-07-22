Как работают видео-продакшн студии

На современного человека каждый день обрушивается такой поток информации, что читать длинную статью с преимуществами продукта никто не будет. Видеоформат — вот выбор 21 века. Поэтому сегодня так популярны промо-ролики и влоги.

Но съемки даже самого простого видео требуют участия целой команды специалистов — режиссера, сценариста, декоратора, осветителя, художника по костюмам, гримера и пр.

Собрать всю эту компанию, провести кастинги для актеров и отдать отснятый материал для монтажа будет стоить вам значительных временных и финансовых затрат.

Мы рекомендуем обращаться в агентства полного цикла. Например, студия «Перспектива Продакшн» в Москве берет на себя весь процесс по созданию видео.

Заказать можно как вирусный короткий ролик, так и полноценный полнометражный фильм. Посмотреть портфолио и узнать контакты можно на официальном сайте студии: http://www.p-movie.ru/.

Этапы создания видео

Что же происходит после постановки технического задания команде видео-продакшн? Давайте разберем весь процесс поэтапно:

Pre Production. Самый трудоемкий и длительный этап — подготовка. До съемок нужно написать сценарий, сделать раскадровку, продумать все мелочи от декораций до выбора локаций на площадке, провести кастинги актеров, выполнить еще сотню дел и учесть массу нюансов. Production. За этим звучным словом кроется сам съемочный процесс. Он требует участия опытного видеооператора и профессионального оборудования. Даже если нужен эффект съемки на смартфон. Post Production. Финальная обработка готового видео предполагает создание титров, наложения аудиоряда, закадрового голоса, внедрение 2D (3D) графики, нелинейный монтаж и коррекцию цветового спектра.

Что нужно для успеха рекламного ролика

Чтобы видео «выстрелило», нужно четко понимать, кто ваша целевая аудитория. Подача и стиль должны быть понятны и приятны для восприятия потенциальных клиентов (зрителей).

Большую роль играет продвижение. Для интернета наиболее эффективной считается нативная реклама:

In-read видео размещают прямо в статье. Когда пользователь пролистывает страницу вниз, ролик автоматически начинает проигрываться. Важно, чтобы реклама размещалась в статьях с подходящей по смыслу тематикой.

In-feed видео представляет собой контент, который ненавязчиво появляется в новостной ленте социальных сетей. Согласно исследованиям IPG Media Lab такая реклама вызывает меньше негативных эмоций. Плюс в соцсетях просто выделить ЦА путем специальных настроек.

Что касается хронометража, то в первые 5-8 секунд нужно уместить УТП, название бренда и продукта. Обычно по истечении этого времени пользователь «скликивает» рекламу.

Исследования Google показали, что чаще всего досматривают до конца ролики длиной от 30 с до 2 мин. Короткие видео обычно пропускают. Это связано с тем, что в длинном ролике больше возможностей для развития сюжета.

И последний секрет успеха любой визуальной рекламы — качество исполнения. Промо-ролик — это полноценный, но очень короткий фильм. И у него должен быть сюжет и яркий, захватывающий внимание, видеоряд.

Человека могут заставить закрыть вашу рекламу или вызвать неприятные ассоциации с брендом резкая музыка, небрежная съемка, низкое разрешение. Именно поэтому стоит обратиться за созданием промо видео к специалистам.

Среди клиентов студии «Перспектива Продакшн» ГК «Aerofuels», ОАО АНК «Башнефть», кинокомпания RWS и другие крупные предприятия. Доверьте свой проект этому Production агентству, и вы получите идеальный результат!

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, как работают видео-продакшн студии.