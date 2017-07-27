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Как купить квартиру в Казахстане
27 июля 2017
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Несмотря на экономический кризис, который затронул практически все страны мира, жилье в Казахстане пользуется большим спросом. В первую очередь это связано со снижением стоимости недвижимости в долларовом эквиваленте.

Как купить квартиру в Казахстане

Сегодня многие граждане страны, имеющие накопления в валюте, приобретают собственные квартиры и дома. На сайте NDK.kz размещены объявления о продаже недвижимости в разных городах Казахстана.

Подготовка к покупке

Рынок недвижимости эксперты делят на две категории: первичное и вторичное жилье. В первом случае продавцом выступает компания застройщик, во втором – частные лица, владеющие квартирой или домом. Новостройки стоят дороже, но если стать участником долевого строительства, то можно сэкономить. Правда ждать заселения придется несколько лет.

Вторичный рынок жилья предлагает квартиры, которые уже готовы к проживанию. Но при проведении таких сделок необходимо быть предельно осторожными. Перед заключением договора о купле продаже необходимо:

  • проверить подлинность правоустанавливающих документов на недвижимость, действительность доверенностей и т.д.;
  • установить наличие или отсутствие обременений на данное недвижимость. В обязательном порядке проверяется семейное положение продавца, количество прописанных лиц и несовершеннолетних детей;
  • если квартира приобретается в ипотеку, то проверяется соответствие всех характеристик объекта технической документации;
  • юридическую историю квартиры.

Как купить квартиру в Казахстане

Кроме того, важно убедиться, что предыдущие жильцы не оставили долгов по коммунальной плате. Если в ходе проверок не выявлено никаких нарушений, то можно приступать к нотариальному оформлению сделки.

Государственные программы

Многие строительные компании предлагают своим клиентам приобрести квартиру в рассрочку, но ее срок редко бывает больше 1 – 1.5 года. Рядовые граждане не могут позволить себе такие большие ежемесячные платежи. Поэтому в стране была запущена государственная программа «Нурлы жол».

Стать ее участниками может каждый желающий, даже если у него уже имеется жилье.

Особенностями этой программы является:

  1. Реализацией государственной программы занимается «Жилстройсбербанк».
  2. Если покупка жилья осуществляется в Астане или Алма-Аты, то претендент должен иметь регистрацию не менее 2 лет и гражданство. В других городах эти ограничения отсутствуют.

Также работает государственная программа «Нурлы жер», в рамках которой участникам субсидируются проценты по ипотеке, и «Молодая семья». Молодожены получают возможность проживать в квартире с ее последующим выкупом.

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