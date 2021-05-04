Как делается замена видеочипа в Macbook?

Пожалуй, одной из главных отличительных черт компактных мобильных компьютеров Macbook является их габариты. Лэптопы от Apple обладают минимальной толщиной. Безусловно, это очень удобно в эксплуатации. Однако погоня за достижением минимальных габаритов имеет и оборотную сторону. Когда электронная начинка укомплектована, как «шпроты в банке» могут возникать проблемы с отводом тепла. Между тем, видеочип при активном вовлечении в работу способен разогреваться до 100 градусов и выше – требуется активное охлаждение.

Существуют определенная симптоматика, которая свидетельствует о необходимости замены видеочипа в Macbook. Провести эту процедуру самостоятельно в домашних условиях не представляется возможным. В отличие от замены термопасты на чипе, пайка требует высокотехнологичного оборудования и соответствующего опыта.

Процедура замены видеочипа

Яркими симптомами проблем с видеочипом являются:

возникновение полос на экране;

высыпание изображения;

при включении экран Macbook полностью белый (ничего не происходит);

при подключении внешнего монитора Macbook начинает перезагружаться;

изображение сегментируется.

При появлении хотя бы одного симптома, следует отдать компьютер на диагностику. Зачастую диагностический осмотр у специалистов является бесплатным. Зато на основании осмотра станет понятным, каким образом подойти к восстановлению штатных функций лэптопа.

В Интернете можно найти видео, где замена чипа осуществляется при помощи фена.

Данный подход настоятельно не рекомендован к использованию, так как контролировать температуру в этом случае очень сложно. Перегрев платы может привести к фатальным последствиям.

Удаление BGA-чипа при помощи сепаратора

BGA можно расшифровать так – Ball Grid Array (массив сетки шаров). Достаточно обратить внимание, чтобы увидеть – чип припаивается при помощи шариков припоя. Следовательно, для замены чипа требуется эффективно расплавить каждый шарик.

Профессионалы делают это при помощи сепаратора. Плата устанавливается на платформу и разогревается до 210 градусов по Цельсию. Естественно, предварительно с самого чипа важно удалить компаунд.

Затем впаивается идентичный видеочип. После остывания наносится термоинтерфейс и устанавливается радиаторная часть.

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В видео показан пример замены видеочипа на MacBook Pro: