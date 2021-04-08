Залили водой клавиатуру ноутбука Асус — как отремонтировать?
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Залили водой клавиатуру ноутбука Асус — как отремонтировать?

8 апреля 2021

Когда заливается клавиатура обычного ПК, ее можно просушить или просто купить новую. Это не такие серьезные затраты и проблемы, чего не сказать о ноутбуках, в том числе и ASUS. На ноутбуках клавиатуры не живут отдельной жизнью.

Под ними расположены все жизненно-важные элементы устройства, вся внутренняя «начинка». Несмотря на то, что современные модели стараются сделать максимально защищенными от влаги, а сами владельцы устройств прекрасно знают о том, чем чревато залить клавиатуру, такие форс-мажоры стабильно происходят. Иногда это получается неосознанно дома или на работе.

Человек даже не замечает, как наливает себе чай, кофе, сок, воду или что-то еще и садиться за ноутбук работать, смотреть фильм или серфить интернет. Увы, одно неосторожное движение и жидкость оказывается на клавиатуре.

Что делать в таких ситуациях и насколько серьезными будут последствия для ноутбука ASUS? Ремонт ноутбуков Asus в Днепре качественно выполнят специалисты СЦ https://service.v-comp.dp.ua/remont-noutbukov/noutbuki-asus/.

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Можно ли спасти ноутбук

Все зависит от того, насколько жидкость просочилась внутрь, до каких элементов добралась, повреждена ли материнская плата и так далее.

Кроме того, нужно учесть еще и стоимость, возраст устройства. В некоторых случаях, если оперативно среагировать, можно быстро перевернуть устройство, чтобы не дать жидкости просочиться глубоко.

Также можно попробовать просушить его. Ни в коем случае первые сутки после того, как устройство залито, его нельзя включать. Можно попробовать решить проблему самостоятельно.

Но, если не получается, лучше обратиться к специалистам. Если ноутбук старый, а ремонт с заменой материнской платы обойдется дорого, легче купить новый.

Если же устройство новое, ему не больше 1-2 лет, следует потратиться на ремонт с заменой необходимых деталей.

Как починить ноутбук если была залита клавиатура

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Итак, ноутбук ASUS случайно залили водой или другой жидкостью.

Не стоит стоять или сидеть, смотреть на это с ужасом, потому что каждая секунда дорога. Алгоритм действий следующий:

  • Выключить сразу ноутбук (вынуть из розетки, продолжительно нажимать на кнопку включения)
  • Достать аккумулятор, если он не внутренний
  • Перевернуть устройство, но не трясти
  • С помощью полотенца или салфетки убрать стекающую жидкость
  • Перевернутый ноутбук разместить на сутки в теплом помещении.

Даже после этого включать устройство без диагностики рискованно.

Разбирать ноутбук можно самостоятельно, либо в сервисном центре. Второй вариант предпочтительнее. Далее уже по результатам диагностики станет понятно, насколько сильно жидкость нанесла урон, сколько будет стоить ремонт.



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