Виды женских кед Converse и советы по выбору

Обувь обладает высокой степенью важности при составлении любого образа. Кеды Converse стали однозначным мастхэвом для каждой девушки. С помощью этой обуви можно создавать неограниченное количество образов. Ведь кеды при определенном подходе можно даже сочетать с юбками, платьями, демисезонными пальто. Разновидностей женских кед предостаточно, выбирать действительно есть из чего.

На сайте https://www.converseforminsk.by/ представлен широкий каталог моделей. Ниже приведём полезную информацию, которая позволит самостоятельно подобрать модель под создание желаемого образа.

Популярные модели женских Converse

Подчеркнём, что модели ни в коем случае не конкурируют друг с другом, так как не могут в полной мере друг друга заменить:

кеды All-Stars;

с низкой щиколоткой;

сникеры;

криперы;

слипоны.

Кеды All-Stars представляют собой обувь с обрезиненными носками и длиной подъёма до щиколотки. Такая модель никогда не выйдет из моды. Модные эксперты рекомендуют покупать такие Converse в любых расцветках.

Минусом модели можно считать необходимость регулярной шнуровки кед на лодыжке.

Кеды с низкой щиколоткой по этой характеристике более привлекательны. Если зашнуровать их относительно свободно, удастся надеть обувь, даже не расшнуровывая пару.

Криперы и слипоны

Криперами называют кеды на платформе. Платформа прямая (не танкетка). Такая модель стала вновь популярна во многом благодаря американской певице Rihanna, которая начала активно использовать её в своей обувной линии.

Преимущества криперов очевидны: невысокие девушки за счёт платформы могут добавить росту несколько сантиметров. При этом даже при длительных прогулках в ногах не будет накапливаться усталость – сосуды не пережимаются, как в случае с высоким каблуком (нога не отекает).

Слипоны изначально позиционировались как пляжная обувь. Однако с подачи Vans слипоны стали активно использоваться в городе. Важно обратить внимание, что слипоны в зависимости от используемого материала могут выглядеть совсем неспортивно, а строго.

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В видео будет рассказано о том, с чем и как носить классические Converse: