Замена аккумулятора на айфоне

Стильный iPhone стал одним из постоянных атрибутов деловых людей, продвинутой молодежи и всех поклонников удобных и функциональных гаджетов. Телефон легко совмещает функции ноутбука и планшета. На него можно поставить программы для обработки данных и почтовые клиенты, и тогда срочный рабочий вопрос получится решить в любом месте.

Камера с мощной оптикой придется по вкусу поклонникам социальных сетей — на смартфоне можно обрабатывать фотографии и видео с помощью специальных фильтров.

Но постоянное активное использование гаджета, работа одновременно в нескольких приложениях может привести к снижению функциональности батареи. Если смартфон стал слишком быстро разряжаться, стоит обратиться за ремонтом iPhone в сервисный центр.

Признаки неисправности аккумулятора iPhone

Обращаться к мастерам стоит в следующих случаях:

телефон начал очень быстро разряжаться, не держит батарею даже в авиа- или режиме ожидания;

смартфон разряжается после долгого разговора;

телефон отключается, даже если индикатор батареи на экране показывает, что она заряжена более чем на 20-30 процентов;

на индикаторе батареи вместо цифр с количеством заряда отображается вопросительный знак;

после подключения к зарядному устройству смартфон сигналит о полном заряде аккумулятора через несколько минут.

Также показателем неисправности батареи могут быть физические проявления.

Если батарея сильно греется во время разговора или серфинга в интернете, она точно неисправна. Также сигналом о неисправности аккумулятора могут стать вздутия под задней крышкой гаджета.

Как восстановить аккумулятор iPhone?

За ремонтом iPhone стоит обращаться в сервисный центр.

Не стоит самостоятельно вскрывать корпус и пытаться менять батарею. Без специальных инструментов и должных навыков можно случайно повредить хрупкие микросхемы или порвать шлейф. И тогда вместо безобидной замены аккумулятора придется тратить время и деньги на долгий и дорогостоящий ремонт.

На сайте osminog.by можно посмотреть примерные цены на ремонт и восстановление смартфонов. Перед началом любых работ мастер проведет диагностику.

С помощью этой процедуры он точно определит тип повреждения, исключит возможные скрытые неисправности. Процедура проводится бесплатно, после получения ее результатов специалист назовет сроки и стоимость замены аккумулятора.

Для восстановления смартфонов используют только фирменные запчасти от производителя.

На ремонт и установленные запчасти действует гарантия.