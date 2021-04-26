Замена аккумулятора на айфоне

Стильный iPhone стал одним из постоянных атрибутов деловых людей, продвинутой молодежи и всех поклонников удобных и функциональных гаджетов. Телефон легко совмещает функции ноутбука и планшета. На него можно поставить программы для обработки данных и почтовые клиенты, и тогда срочный рабочий вопрос получится решить в любом месте.
Камера с мощной оптикой придется по вкусу поклонникам социальных сетей — на смартфоне можно обрабатывать фотографии и видео с помощью специальных фильтров.
Но постоянное активное использование гаджета, работа одновременно в нескольких приложениях может привести к снижению функциональности батареи. Если смартфон стал слишком быстро разряжаться, стоит обратиться за ремонтом iPhone в сервисный центр.
Признаки неисправности аккумулятора iPhone
Обращаться к мастерам стоит в следующих случаях:
- телефон начал очень быстро разряжаться, не держит батарею даже в авиа- или режиме ожидания;
- смартфон разряжается после долгого разговора;
- телефон отключается, даже если индикатор батареи на экране показывает, что она заряжена более чем на 20-30 процентов;
- на индикаторе батареи вместо цифр с количеством заряда отображается вопросительный знак;
- после подключения к зарядному устройству смартфон сигналит о полном заряде аккумулятора через несколько минут.
Также показателем неисправности батареи могут быть физические проявления.
Если батарея сильно греется во время разговора или серфинга в интернете, она точно неисправна. Также сигналом о неисправности аккумулятора могут стать вздутия под задней крышкой гаджета.
Как восстановить аккумулятор iPhone?
За ремонтом iPhone стоит обращаться в сервисный центр.
Не стоит самостоятельно вскрывать корпус и пытаться менять батарею. Без специальных инструментов и должных навыков можно случайно повредить хрупкие микросхемы или порвать шлейф. И тогда вместо безобидной замены аккумулятора придется тратить время и деньги на долгий и дорогостоящий ремонт.
На сайте osminog.by можно посмотреть примерные цены на ремонт и восстановление смартфонов. Перед началом любых работ мастер проведет диагностику.
С помощью этой процедуры он точно определит тип повреждения, исключит возможные скрытые неисправности. Процедура проводится бесплатно, после получения ее результатов специалист назовет сроки и стоимость замены аккумулятора.
Для восстановления смартфонов используют только фирменные запчасти от производителя.
На ремонт и установленные запчасти действует гарантия.