Как делается разработка дизайна упаковки и этикетки? Узнайте о маркетинговых инструментах, используемых для роста продаж продукта.
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Как делается разработка дизайна упаковки и этикетки?

3 июня 2022

Упаковка и этикетка – это не просто тара, в которой находится продукт для сохранения его товарных качеств до момента приобретения покупателем. При помощи проработанных упаковки и этикетки производитель сможет коммуницировать (пусть и опосредовано) со своим потребителем. Именно по этой причине столь важно доверять дизайн упаковки и этикетки профессионалам. Продвижение бренда и создание необходимых впечатлений у покупателя позволит быстро увеличить продажи.

На сайте dsmartin.ru/ читатель сможет получить помощь профессионалов студии графического дизайна. Упаковка не только должна быть качественно произведена, но и разработана с соблюдением всех маркетинговых предписаний.

Дизайн упаковки: разработка

Дизайн упаковки: разработка

Сутью процесса разработки станет определение базовых параметров упаковки и этикетки:

  • форма;
  • размер;
  • используемые элементы дизайна;
  • применяемые материалы в процессе изготовления и т.д.

Не стоит недооценивать упаковку. Ведь покупатель, когда выбирает товар, обращает внимание именно на неё. Сам продукт зачастую скрыт от глаз. Другими словами, покупатель в действительности сравнивает упаковки товаров на прилавке.

Этот факт необходимо учитывать в маркетинговом продвижении. Эффективно работающая упаковка и этикетка позволят существенно сэкономить на общем рекламном продвижении продукта.

Как следствие – моментальный рост продаж.

Технические нюансы дизайна упаковки и этикетки

Технические нюансы дизайна упаковки и этикетки

Прежде всего, создаваемая упаковка обязательно должна быть привлекательной. Покупатель должен обращать на неё внимание, вычленять продукт из широкого многообразия на полке.

Маркетологи рекомендуют уделять не меньше внимания кинестетической составляющей. А именно – тактильный отклик, когда покупатель берёт продукт в руки, чтобы изучить упаковку и этикетку более детально.

В погоне за эстетикой, яркостью и уникальностью не стоит забывать о практичности, утилитарности. Упаковка должна по максимуму сохранять продукт, его товарный вид до момента употребления/использования.

Естественно, в визуальных образах этикетки важно отразить общую корпоративную стилистику компании. Упаковка по аналогии с наружной рекламой продуктивно влияет на общую узнаваемость бренда.

В видео рассказывается о неотъемлемых факторах при создании упаковки:



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