Украинский боксер смог пройти в финал Олимпийских игр.

Украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весе до 75 кг, вышел в финал Олимпийских Игр в Токио. В полуфинальном бою он одолел филиппинца Эумиря Марсьяля.

Хижняк был единственным представителем Украины в боксе на Играх в Токио, что гарантировал медаль на турнире. Одолев доминиканца Эюри Седено Мартинеса в четвертьфинале и пройдя в полуфинал, украинский боксер обеспечил себе по меньшей мере бронзовую медаль в условиях поражения. Победа же выводила его в финал.

За выход в финал Хижняк спорил с филиппинцем Еуміром Марсьялем. В отличие от украинца, который преодолевал своих соперников решением судей, Марсьяль справился с обеими своими оппонентами, в частности в четвертьфинале с армянином Арманом Дарчуняном, благодаря нокаутам в первом раунде.

Регламент полуфинального боя, как и обычно, предусматривал три раунда по три минуты. Победу боксер мог одержать либо нокаутом, либо же по итогам решения пяти судей.

Первый раунд между боксерами прошел достаточно динамично. Оба боксера нанесли ряд точных ударов друг по другу, хотя преимуществом владел именно Хижняк. Однако в первом раунде судьи отдали минимальное преимущество Марсьялю.

Во втором раунде на лице Хижняка начала проявляться кровь. И он, по мнению трех из пяти судей, закончился поражением украинца.

Решающий раунд Хижняк должен был обязательно забирать единодушно или же нокаутировать соперника. И это ему удалось — раздельным решением судей украинец победил!

Кто такой Александр Хижняк

26-летний украинский боксер, представитель Полтавской области в весе до 75 кг.

Хижняк — чемпион мира-2017 в среднем весе. Кроме этого, на международном уровне он выигрывал Евро в 2017 году, а также две медали Европейских Игр — в 2019-м ("золото") и 2015-м ("бронза").

На Олимпиаду-2020 Хижняк отобрался благодаря победе на европейском лицензионном турнире. В финале он одолел представителя ОКР Глеба Бакши.

Что дальше

Соперник Хижняка определится в другом полуфинальном бою — между бразильцем Гебертом Соузой и представителем ОКР Глебом Бакши. Они сразятся сразу же после Хижняка.

Финал Олимпиады-2020 по боксу в весе до 75 кг состоится в субботу, 7 августа.