Как делается брендирование и реклама на теплоходе

Наружная реклама, хоть и является одной из самых старых ее разновидностей, до сих пор невероятно эффективна и отлично себя окупает, увеличивая продажи, обеспечивая приток новых клиентов.

Главное, выбрать рабочий вариант, чтобы выхлоп был максимальным. Брендирование и размещение рекламы на теплоходе – отличный способ продвижения своего бренда и продукции.

Особенности брендирования и размещения рекламы на теплоходе

Реклама на теплоходе не всегда наружная, потому что некоторые материалы могут быть размещены внутри помещений.

Например, это может быть ресторан или кафе и не только. Брендирование позволяет нанести название или логотип продвигаемой компании на корпус, чтобы было видно издалека.

С учетом, что теплоходы плавают не круглый год, такая реклама больше относится к сезонной. Тем не менее, затраты себя окупают, если целевая аудитория это:

Семейные пары

Иностранные туристы

Студенты

Пенсионеры

Гости города из других регионов.

Помимо туристических поездок, на теплоходах также регулярно устраиваются различные мероприятия.

Это дополнительная аудитория. Это такие праздники, как:

Выпускной вечер

Свадьба

Фуршеты

Банкеты

Творческие вечера

Детские праздники и многое другое.

Рекламу можно напечатать на только на самом судне, но и разместить ее в специально отведенных для этого местах.

Это, например:

Независимые стойки внутри помещений

Персональное брендирование

Размещение продукции рекламодателя на прилавках

Отдельные стойки для продажи продукции и многое другое.

Где заказать такую услугу

Понятно, что данный вид рекламы доступен далеко не везде.

Все зависит от того, кем является заказчик, какая целевая аудитория его интересует, на территории каких регионов он работает и так далее. Самый популярный город для размещения рекламы на теплоходе в нашей стране – это Москва.

Сюда приезжает огромное количество туристов из регионов, других стран. Сами жители столицы периодически совершают прогулки, посещают мероприятия, организованные на теплоходах.

Второй поп популярности город – Санкт-Петербург. Прогулки по рекам и каналам города – одно из главных развлечений туристов, ведь они могут посмотреть самые интересные достопримечательности города с воды, а это совершенно другой ракурс.

Также это могут быть теплоходы, совершающие круизы, например, по Волге, по Золотому Кольцу России и не только.