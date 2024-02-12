Почему люди выбирают работу в коворкинге?

Технический прогресс (Интернет), а затем и пандемия коронавируса навсегда изменили мир. Многие стали работать удалённо. Свободный график и возможность самостоятельно планировать свой день – безусловный плюс. Однако самозанятые немедленно осознали и отрицательные аспекты отсутствия жёсткого режима рабочих суток. Работать дома, где присутствуют родственники, шумные дети, домашние животные практически невозможно – слишком уж много отвлекающих факторов, которые сокрушительно бьют по эффективности.

В то же время арендовать офис для работы – не самый лучший вариант по финансам. Аренда коворкинга поможет решить данную проблему на 100%. Первоначально в коворкингах работали преимущественно IT-специалисты. Сегодня – все, кто, так или иначе, могут работать удалённо.

Для чего нужен коворкинг?

Первые коворкинги начали появляться ещё в начале 90-х годов в Европе и США. Представляли они собой помещения, мало подготовленные для комфортной офисной работы.

Де-факто арендная стоимость большого помещения делилась между независимыми арендаторами. Сегодня коворкинг отличается следующими чертами:

выгодное расположение;

парковочное место;

комфортное пространство;

выбор рабочего места (в опен-спейс, личный кабинет, кабинет на 3 человека и т.д.);

всё необходимое офисное оборудование;

зона отдыха (в том числе для курящих);

спортивная зона.

Нередко коворкинги организовываются в бизнес-центрах, торговых центрах – собственники этажей оформляют пространство специальным образом и сдают его в пользование.

Преимущества работы в коворкинге

Арендатор получает достаточное и комфортное место для работы за компьютером. При этом под рукой имеется всё необходимое офисное оборудование. А расположение коворкинга позволяет экономить время на дороге (работа-дом) и парковке.

Казалось бы, несмотря на временные потери на дорогу, работа в коворкинге всё равно будет более эффективной, чем из дома за счёт отсутствия отвлекающих факторов.

Помимо означенного можно выделить особую атмосферу внутри коворкинга. Здесь можно найти новых единомышленников или попросту эффективных людей, расширив сеть полезных контактов.

Большинство коворкингов обладает кухнями. А это означает, что экономия будет возможна и на приёме пищи (обед).

В видео освещаются преимущества и недостатки работы в коворкинге: