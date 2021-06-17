Из чего состоит дизайн-проект интерьера квартиры? Узнайте о разновидностях дизайн-проектов.
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Из чего состоит дизайн-проект интерьера квартиры?
17 июня 2021

В стремлении полностью переработать жилое пространство, собственник квартиры/коттеджа должен найти профессионалов, которые способны обеспечить системный подход для достижения намеченных результатов. Самостоятельные эксперименты приведут лишь к дополнительным финансовым тратам. Главным плюсом профессионального подхода является планирование. Дизайн-проект не только позволяет увидеть конечный вариант предполагаемых работ, но и произвести точный расчёт стоимости всех переделок.

На сайте https://artedicasa.com/services/ Вы сможете заказать не только дизайн жилых интерьеров, но и архитектурное проектирование, декорирование пространства. Ниже опишем составные части дизайн-проекта, выполненного профессионалами.

Разновидности дизайн-проектов

Разновидности дизайн-проектов

Рынок предлагает два типа означенной документации:

  • стандарт;
  • «всё включено».

Стандартный подход в проектировании подразумевает разработку исключительно необходимой документации, а также базовые визуализации отдельных частей интерьера. Такой проект способен создать лишь общую картину для заказчика.

Тем не менее, стандартный дизайн-проект вполне самодостаточен и может уже использоваться профессионалами для реализации намеченных планов.

В дизайн-проекте «всё включено» отражены все детали в прямом смысле слова. На визуализации присутствуют даже артикулы мебели, которая предполагается к размещению в новом интерьере.

Составные части дизайн-проекта

Составные части дизайн-проекта

Документация складывается из:

  • ТЗ;
  • обмерочного плана;
  • планировочных решений;
  • стилистического коллажа;
  • планы расстановки мебели;
  • планы электрических коммуникаций;
  • эскизы;
  • 3D-визуализация;
  • рабочая документация.

Полный дизайн-проект по своей сути является инструкцией для выполнения ремонтных работ. Присутствуют даже рекомендации по выбору конкретных палитр оттенков и т.д.

Нередко заказчик наряду с разработкой дизайн-проекта докупает услугу «авторский надзор». Дизайнер берёт на себя ответственность по реализации проекта – от начала и до конца.

При этом договорённости с заказчиком каждый день или каждую неделю формируется отчёт о проделанной работе. Отсылаются видео актуального состояния недвижимости, заказчик информируется о возникающих сложностях в закупке отделочных материалов, производстве мебели, логистике (если таковые имеются).

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В видео демонстрируется состав полного дизайн-проекта:

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