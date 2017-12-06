Как защитить рюкзак от воров?

Проблема карманных краж особенно остро стоит в крупных мегаполисах. В качестве примера можно привести следующие города: Токио, Москва, Нью-Йорк, Гуанчжоу и т.д. Естественно, кража совершается в момент, когда внимание окружающих максимально рассеяно. Сегодня воры не брезгуют работать даже в метро.

В особой опасности находятся сумки и рюкзаки. Ведь когда в метро давка (огромное количество людей в час пик), возникает наиболее благоприятный случай для совершения кражи. Однако, рюкзак антивор Bobby обеспечит максимально возможную защиту. Помимо защитной функции рюкзак может предложить целый спектр других привлекательных и изящных решений.

Полезные функции рюкзака, защищающего от воров

Ниже представлены преимущества, которые делают рюкзак Bobby незаменимым в жизни современного человека:

сам рюкзак выполнен из влагонепроницаемого материала;

внутри может располагаться повербанк для любых электронных устройств;

на лямку рюкзака выведены разъёмы для зарядки и наушников;

спинка рюкзака покрыта дышащей тканью;

эргономичная спинка позволит достичь максимально эффективной нагрузки.

Но ценнейшее качество заключено не в этом. Суть в том, что внутри рюкзака находятся вставки из прочного, но при этом очень лёгкого материала. Даже если вор попытается применить нож, он не сможет добраться до Ваших вещей незаметно при всём желании.

Естественно, рюкзак-антивор не располагает накладными карманами, так как они наиболее уязвимы перед злоумышленниками.

Широкая палитра представленных дизайнов

Безусловно, рюкзак может располагать, как мужским, так и женским дизайном. Хотя большая часть предложений позиционируется, как «унисекс» (это означает, что рюкзак может в равной степени эксплуатироваться, как мужчиной, так и женщиной).

Открыть рюкзак можно только с внутренней части. То есть с той, которая максимально плотно прилегает к спине владельца рюкзака. Естественно, открыть рюкзак незаметно невозможно.

Помимо всего вышеозначенного за преимущество можно указать внутреннюю организацию рюкзака. Оно поделено таким образом, чтобы систематизировать собственные вещи.

Это не только обеспечивает экономию времени (ничего не нужно искать, всё всегда находится под рукой), но и защищает вещи от неожиданных поломок.

В видео демонстрируется подобный рюкзак, который располагает максимально эффективной на сегодня защитой от вскрытия: