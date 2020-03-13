идеи в лицах

Чем лучше сайты с уникальным дизайном, чем сайты на шаблоне

13 марта 2020

При заказе сайта нужно в первую очередь решить: будет ли это типовой шаблонный сайт или нужно создавать что-то уникальное. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать все преимущества индивидуального подхода к созданию сайта, подробнее о которых можно узнать на сайте https://iteraciya.ru/articles/preimushchestva-saytov-s-unikalnym-dizaynom-pered-saytami-sdelannymi-na-shablone/.

Индивидуальный дизайн

Индивидуальный дизайн — это не просто слова. Шаблонные сайты все как один используют одинаковые элементы. Чаще всего из конструкторов. Однообразные переходы между страницами, свайпающиеся поля и тд. Такие элементы перестали выполнять свою функцию и служат просто украшением.

Сайты с уникальным дизайном наоборот, отличаются проработанностью каждого элемента. Любой блок выполняет конкретную задачу и помогает пользователю лучше взаимодействовать со страницей. Чем практичнее и качественнее сделан дизайн, тем удобнее пользователю будет найти для себя то, что ему нужно.

Уникальный и правильный дизайн позволяет:

  • Лучше продавать. Главное — с помощью дизайна подтолкнуть к покупке;
  • Лучше предоставлять информацию пользователю;
  • Повысить доверие. Пользователи больше доверяют тем сайтам, аналогов которым ещё не встречали в интернете.

Индивидуальный дизайн — это возможность сделать так, чтобы целевая аудитория проекта могла лучше взаимодействовать с сайтом. И из этого вытекает второе достоинство — продвижение.

Продвижение

Сейчас Яндекс и Гугл отдают приоритет поведенческим факторам. Сколько пользователь провёл на странице, в каких местах задержал взгляд, остался ли на сайте или ушёл искать информацию в другом месте.

На поведенческие факторы влияют две вещи: качество контента и удобство. Шаблонные сайты не дают возможности подстроиться под тематику и конкретные статьи. Нельзя правильно выделить смысловые блоки и сконцентрировать внимание пользователя на чем-то важном.

На сайтах с уникальным дизайном можно напрямую влиять на восприятие контента. Ставить рекламные блоки в правильные места, с помощью дизайна выделять нужные моменты в статьях.

Статистический факт: пользователи проводят больше времени на сайтах с уникальным дизайном. Это из-за того, что типовой шаблонный сайт вызывает меньше доверия.

Шаблонные сайты — не плохо. У них нет каких-то серьёзных недостатков, которые мешают выйти в топ и приносить деньги. Просто у уникальных сайтов есть целый ряд преимуществ, благодаря чему с они работают намного эффективнее.



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