Современные стили дизайна интерьера квартиры

Если Вы хотите кардинально изменить облик Вашей жилой недвижимости самостоятельно, настоятельно рекомендуем подумать несколько раз. Трезво оцените собственные возможности (не только по реализации, но и по разработке интерьеров). Обилие трендов и новинок в этой сфере порой не дают обывателю правильно сориентироваться. Не стоит заниматься копированием. Вряд ли квартира в увиденном фильме по характеристикам пространства соответствует Вашей квартире в новом ЖК на 100%.

Выполнить гармонично и профессионально в Харькове дизайн интерьера квартир, домов могут лишь профессионалы с большим опытом. Обязательно просите предоставить Вам портфолио уже завершённых проектов. Не бойтесь задавать провокационных вопросов. Идеально, если Вам позволят увидеть проделанную работу собственными глазами (отвезут на завершённый объект).

Стилистика, которая в моде сегодня

Ниже представлен топ интерьеров, пользующихся популярностью в США и Европе:

максимализм;

минимализм;

эко-стиль;

скандинавский стиль.

Отличительной чертой максимализма является огромное количество декора. Его действительно очень много в квартире. Если у Вас дома проживают питомцы (коты, собаки), настоятельно не рекомендуем к выбору этот стиль.

Хотя он идеально подходит для коллекционеров.

Важно понимать, что в максимализме происходит не нагромождение всего и всюду, а строгий порядок сочетаемых друг с другом объектов в больших количествах.

Минимализм – полная противоположность максимализму. Используется только практичная, трансформируемая мебель. Присутствует стремление к освобождению пространства. Цветовая палитра: светлые, пастельные тона с тёмными акцентами (чёрный и коричневый).

«Эко» и скандинавский стиль

Почему-то очень многие «эко» стиль путают с «этно» стилем. Это совершенно разные вещи. Для первого случая характерно использование исключительно натуральных материалов. Но не спешите покупать диван из натуральной кожи!

Приоритет должен отдаваться тем материалам, сбор которых не наносит окружающей среде никакого урона. Примером можно считать: хлопок, глину, камни, лен, бамбук, некоторые сорта древесины и т.д.

Скандинавский стиль выражает стремление к максимальному комфорту. Ещё несколько лет назад был популярен тренд, сутью которого являлось утверждение «Датчане знают, что такое счастье».

Применяется минимальное количество мебели, но она должна быть стильной. Акцент делается на освещении. Пространства оформляются в светлые тона.

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Видео поможет разобраться в многочисленных стилях дизайна интерьеров: