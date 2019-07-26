Html-5 баннеры: что это и способы их создания

Баннером принято называть активное изображение, которое несёт в себе какую-то информацию для пользователя. В подавляющем большинстве случаев баннеры выполняются анимированными. Это повышает вероятность того, что рекламная информация будет замечена пользователем. Важно отметить, что баннеры могут устанавливаться не только в сайдбарах, футере, шапке сайта, но и непосредственно внутри контента (между текстом, например).

Процедура создания баннера классическими методами достаточно сложна и обывателю недоступна. Приходится использовать специализированный софт. На изучение лишь его интерфейса уходит порядочное количество времени. Помимо этого нужно подготовить изображения, шрифты, анимации и т.д. Тут Вы сможете заказать рекламный баннер любого размера у профессионалов своего дела.

Как создаётся баннер профессионалами?

Процедуру можно представить следующими этапами:

подготовка изображений в Adobe Photoshop;

создание анимации в Adge Animate;

добавление текста в анимированный баннер;

анимация кнопок;

зацикливание баннера;

изменение курсора мыши, когда тот находится на баннере (необязательно).

Чтобы был доступен полный функционал Photoshop, необходимо располагать лицензионной копией. Вряд ли имеет смысл покупать столь внушительное программное обеспечение, если оно будет использовано лишь раз для создания нескольких баннеров.

Создание анимации в Фотошопе осложнено. Для этих целей профессионалы используют сторонний софт — Adge Animate (тоже от Adobe). Специализированный программный пакет обладает всем необходимым.

Чтобы зациклить баннер необходимо в начале анимации установить параметр label, а в конце – trigger. Внутри прописываем код: [sym.play (start);] (код прописывается без квадратных скобок).

Простейший способ создания анимированного баннера под любой размер

Вряд ли вышеозначенный способ подходит для обывателя, который не имеет никакого отношения к веб-дизайну и сайтостроительству. В Интернете Вы сможете найти массу сервисов, которые предлагают упрощённую процедуру создания баннера.

Конечный результат при этом ничуть не уступает профессиональным баннерам.

Более того, на выбор пользователя изначально доступно сразу несколько шаблонов. Функционал сервиса позволяет загрузить собственные изображения и шрифты. После завершения процедуры создания, необходимо будет лишь скопировать в формате HTML5 и загрузить на подходящую рекламную платформу. Далее берётся код для вставки и встраивается в любую HTML-страницу.

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В видео представлен урок по созданию баннера HTML5: