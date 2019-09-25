Что такое прокси сервер и зачем

Прокси сервером называется комплекс программного обеспечения, которое выполняет функции посредника между пользователем и интернет-ресурсом, к которому он желает обратиться. Происходит это так: сначала пользователь подключается к данному серверу-посреднику и делает запрос на получение доступа к какому-либо ресурсу сети (вебсайт, емэйл). А после этого уже прокси сервер обращается к необходимому ресурсу, получает ответ от него и возвращает его пользователю. Сервис Nosok предлагает качественные приватные прокси по доступным ценам.

Предназначение служб и опций прокси сервера.

В основном, эти службы применяются для таких целей:

обеспечивания доступа с любых компьютерных устройств в локальную сеть;

с любых компьютерных устройств в локальную сеть; для кеширования полученных данных . В случае неоднократного обращения к одному и тому-же внешнему ресурсу, служба позволяет делать копию на своем сервере. При этом значительно снижается информационная нагрузка на используемый канал, который связывает пользователя с внешней цепью, а также ускоряет получение любых информационных данных;

. В случае неоднократного обращения к одному и тому-же внешнему ресурсу, служба позволяет делать копию на своем сервере. При этом значительно снижается информационная нагрузка на используемый канал, который связывает пользователя с внешней цепью, а также ускоряет получение любых информационных данных; для, максимально возможного сжатия данных . С помощью прокси, нужная информация поступает к клиенту в сжатом формате, экономя тем самым внешний трафик;

. С помощью прокси, нужная информация поступает к клиенту в сжатом формате, экономя тем самым внешний трафик; для эффективной защиты данных любой локальной сети . Устройство защищает локальную сеть от не разрешённого получения информации;

. Устройство защищает локальную сеть от не разрешённого получения информации; ограничение доступа. Прокси сервера дают возможность администраторам сайта или самому пользователю полностью запретить или ограничить доступ к выбранным сайтам. Эта служба предоставляет возможность установление квоты на использование трафика, ограничивания полосы пропускания, кроме этого дает возможность фильтровать рекламу, а также не пропускать вредоносные вирусы;

Прокси сервера дают возможность администраторам сайта или самому пользователю полностью запретить или ограничить доступ к выбранным сайтам. Эта служба предоставляет возможность установление квоты на использование трафика, ограничивания полосы пропускания, кроме этого дает возможность фильтровать рекламу, а также не пропускать вредоносные вирусы; анонимизация клиентского доступа. Использование этой службы дает возможность скрывать любые данные конкретного пользователя. При таком раскладе конечное устройство видит часть определённой информации, но не может определить местонахождение пользователя. Известны специальные возможности этой службы, позволяющие выдавать недостоверную информацию о пользователе.

Эта служба способна защитить источник запроса от некоторых видов хакерских атак.

Виды и подвиды прокси серверов.

Прокси серверы бывают двух видов:

имеющие открытые опции;

имеющие закрытые опции прокси сервера.

Открытыми службами могут пользоваться все, без исключения пользователи, имеющие доступ к Сети интернет.

К закрытым службам сервера имеют доступ только определённые пользователи, которым разрешено использование служб администратором сайта.

Открытые сервера можно разделить на два отдельных подвида:

анонимные;

обычные прокси службы.

Анонимными-называются прокси полностью скрывающие настоящий IP-адрес.

Обычные, как правило, не скрывают никакую информацию о пользователе.