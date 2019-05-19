Как создать сайт на вордпресс

На сегодняшний день WordPress — самая используемая система для управления контентом в мире. Он лежит в основе более 30% сайтов и эта цифра стабильно растет. Если говорить просто, то это система, которая дает возможность управлять и публиковать свой контент, не имея никаких знаний в области программирования.
WordPress использует PHP и MySQL, которые поддерживаются большинством хостинг-провайдеров. Вам будет обеспеченна лучшая скорость, безопасность и надежность. Разработку сайта и продвижение его в сети можно доверить специалистам Digital-агентства ROUGE.
Хостинг и домен
Чтобы создать сайт, нужно найти для него хостинг. Есть платные и бесплатные варианты, вторые лучше сразу в сторону, т.к они или предоставляют довольно ограниченное место, или не могут гарантировать нормальную производительность.
Для начала Вам хватит и минимального тарифа (от 70 рублей в месяц или сумма за год, которая получится гораздо выгодней).
Есть площадки, которые имеют спец.тарифы для WordPress. Обычно на них стоит CMS и они подстроены под движок. Но это максимум и супер инструментов и оптимизации Вы не найдете, но её легко можно провести самостоятельно.
Советуем брать спец.предложение, если цена не сильно отличается от общего предложения, в другом случае можно и ограничиться тем, что есть.
После регистрации Вы получите все необходимые данные на почту. Чтобы приступить к созданию сайта нужно зайти в консоль.
Далее нам нужно: создать и зарегистрировать домен, убедиться, что он свободен и оплатить его.
Несколько советов:
- В домене есть название сайта или намек на его предназначение.
- Лучше не создавать длинные домены, т.к их трудно запомнить.
- Домен должен хорошо выглядеть и быть приятным на слух.
- Доменная зона. Этот фактор зависит от назначения сайта, если Вы чем-то торгуете можно поставить домен ".shop". Иногда хостеры могут предложить зарегистрировать доменное имя, если таковая имеется, то непременно воспользуйтесь ей и домен автоматом привяжется к хосту.
Настройка
После установки домена на хостинг нужно хотя бы немного настроить WordPress. Делается это в адм.панели, подраздел "настройка".
Немного пройдемся по самым важным разделам:
Общие
Пишем название сайта, вводим его адрес(2 раза), добавляем эл.почту, которая нужна для администрирования. Вы будите получать уведомления, связанные с сайтом. Выбираем остальные параметры. Пока отключите возможность регистрации на сайте.
Чтение(внешний вид)
Настройте вид главной страницы. Управляйте количеством постов, элементов. Можете настроить индексирование сайта. В остальном можно ничего не трогать. На этом основное законченно.
Далее Вам нужно выбрать шаблон, темы и настроить их лично под себя.(темы и шаблоны можно взять как и с самого WordPress, так и скачать с стороннего сайта). Еще Вы имеете возможность поставить плагины на сайт и покопаться в коде.