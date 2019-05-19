идеи в лицах

Как создать сайт на вордпресс

19 мая 2019

На сегодняшний день WordPress — самая используемая система для управления контентом в мире. Он лежит в основе более 30% сайтов и эта цифра стабильно растет. Если говорить просто, то это система, которая дает возможность управлять и публиковать свой контент, не имея никаких знаний в области программирования.

WordPress использует PHP и MySQL, которые поддерживаются большинством хостинг-провайдеров. Вам будет обеспеченна лучшая скорость, безопасность и надежность. Разработку сайта и продвижение его в сети можно доверить специалистам Digital-агентства ROUGE.

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Хостинг и домен

Чтобы создать сайт, нужно найти для него хостинг. Есть платные и бесплатные варианты, вторые лучше сразу в сторону, т.к они или предоставляют довольно ограниченное место, или не могут гарантировать нормальную производительность.

Для начала Вам хватит и минимального тарифа (от 70 рублей в месяц или сумма за год, которая получится гораздо выгодней).

Есть площадки, которые имеют спец.тарифы для WordPress. Обычно на них стоит CMS и они подстроены под движок. Но это максимум и супер инструментов и оптимизации Вы не найдете, но её легко можно провести самостоятельно.

Советуем брать спец.предложение, если цена не сильно отличается от общего предложения, в другом случае можно и ограничиться тем, что есть.

После регистрации Вы получите все необходимые данные на почту. Чтобы приступить к созданию сайта нужно зайти в консоль.

Далее нам нужно: создать и зарегистрировать домен, убедиться, что он свободен и оплатить его.

Несколько советов:

  1. В домене есть название сайта или намек на его предназначение.
  2. Лучше не создавать длинные домены, т.к их трудно запомнить.
  3. Домен должен хорошо выглядеть и быть приятным на слух.
  4. Доменная зона. Этот фактор зависит от назначения сайта, если Вы чем-то торгуете можно поставить домен ".shop". Иногда хостеры могут предложить зарегистрировать доменное имя, если таковая имеется, то непременно воспользуйтесь ей и домен автоматом привяжется к хосту.

Настройка

После установки домена на хостинг нужно хотя бы немного настроить WordPress. Делается это в адм.панели, подраздел "настройка".

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Немного пройдемся по самым важным разделам:

Общие

Пишем название сайта, вводим его адрес(2 раза), добавляем эл.почту, которая нужна для администрирования. Вы будите получать уведомления, связанные с сайтом. Выбираем остальные параметры. Пока отключите возможность регистрации на сайте.

Чтение(внешний вид)

Настройте вид главной страницы. Управляйте количеством постов, элементов. Можете настроить индексирование сайта. В остальном можно ничего не трогать. На этом основное законченно.

Далее Вам нужно выбрать шаблон, темы и настроить их лично под себя.(темы и шаблоны можно взять как и с самого WordPress, так и скачать с стороннего сайта). Еще Вы имеете возможность поставить плагины на сайт и покопаться в коде.



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