Как раскрутить сайт в Интернете

Если вы создали собственный сайт для ведения бизнеса, то потребуется его раскручивать и продвигать. Только в этом случае он принесет прибыль, на которую вы рассчитываете.

Существуют специалисты, которые осуществляют seo продвижение сайтов. Но не все предприниматели обращаются к ним. Прежде всего это связано с тем, что раскрутка сайта требует финансовых вложений, а у начинающих бизнесменов с этим обычно возникают проблемы.

Раскручиваем сайт самостоятельно

Если на продвижение собственного сайта у вас банально нет денег, то можно заняться этим самостоятельно. Эффект от этого будет не такой, как при работе профессионалов, но начать можно и с этого.

Вот несколько способов попасть в топ поисковых систем совершенно бесплатно:

Регистрация в Google Мой бизнес. Этот сервис еще мало известен. Его создавали специально для того, чтобы мелкие предприниматели имели возможность заявить о себе потенциальным клиентам в своем регионе. Добавляйте свое предприятие в каталоги. Найти их можно через поисковик. Укажите вид деятельности и добавьте «каталог сайтов». Общайтесь на специализированных форумах. Давая ответы и рекомендации посетителям этого ресурса, вы сможете размещать ссылки на свой сайт. Зарегистрируйтесь в социальных сетях. Просите рекомендации у своих клиентов. Отзывы довольных клиентов позволят привлечь на сайт новых посетителей. Создайте собственный канал на YouTube.

Все эти способы позволят раскрутить сайт бесплатно, от вас потребуется лишь потратить собственное время. В дополнение к этому старайтесь размещать адрес сайта везде, где это возможно.

Профессиональная раскрутка

Попытки самостоятельного продвижения сайта могут дать некоторые результаты, но их эффективность не сравнить с работой профессионалов, занимающихся seo-продвижением сайтов. Здесь работает тот же принцип, что и с рекламой обычных магазинов.

Вы можете самостоятельно расклеивать объявления по городу, а можете заказать рекламный ролик у специалистов, которые разместят его на популярных телеканалах. Затраты в этом случае будут на порядок выше, но и отдача тоже будет существенно больше.

К основным преимуществам seo-оптимизации сайта можно отнести:

данный вид раскрутки сайта обойдется дешевле, чем заказ и размещение медийной или контекстной рекламы;

привлечение целевой аудитории. Использование ключевых фраз в контенте позволит привлечь на сайт много заинтересованных пользователей;

продвижение сайта профессионалами работает на долгосрочную перспективу. Если в какой-то момент перестать раскручивать сайт, то он будет оставаться на лидирующих позициях какое-то время.

Первые результаты от seo-оптимизации сайта станут заметны примерно через месяц после того, как специалисты начнут его раскручивать. Но все же seo-продвижение является самым мощным и действенным способом раскрутки бизнеса в Интернете.