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Как раскрутить сайт в Интернете

26 июня 2018

Если вы создали собственный сайт для ведения бизнеса, то потребуется его раскручивать и продвигать. Только в этом случае он принесет прибыль, на которую вы рассчитываете. Как раскрутить сайт в Интернете

Существуют специалисты, которые осуществляют seo продвижение сайтов. Но не все предприниматели обращаются к ним. Прежде всего это связано с тем, что раскрутка сайта требует финансовых вложений, а у начинающих бизнесменов с этим обычно возникают проблемы.

Раскручиваем сайт самостоятельно

Если на продвижение собственного сайта у вас банально нет денег, то можно заняться этим самостоятельно. Эффект от этого будет не такой, как при работе профессионалов, но начать можно и с этого.

Вот несколько способов попасть в топ поисковых систем совершенно бесплатно:

  1. Регистрация в Google Мой бизнес. Этот сервис еще мало известен. Его создавали специально для того, чтобы мелкие предприниматели имели возможность заявить о себе потенциальным клиентам в своем регионе.
  2. Добавляйте свое предприятие в каталоги. Найти их можно через поисковик. Укажите вид деятельности и добавьте «каталог сайтов».
  3. Общайтесь на специализированных форумах. Давая ответы и рекомендации посетителям этого ресурса, вы сможете размещать ссылки на свой сайт.
  4. Зарегистрируйтесь в социальных сетях.
  5. Просите рекомендации у своих клиентов. Отзывы довольных клиентов позволят привлечь на сайт новых посетителей.
  6. Создайте собственный канал на YouTube.

Все эти способы позволят раскрутить сайт бесплатно, от вас потребуется лишь потратить собственное время. В дополнение к этому старайтесь размещать адрес сайта везде, где это возможно.

Как раскрутить сайт в Интернете

Профессиональная раскрутка

Попытки самостоятельного продвижения сайта могут дать некоторые результаты, но их эффективность не сравнить с работой профессионалов, занимающихся seo-продвижением сайтов. Здесь работает тот же принцип, что и с рекламой обычных магазинов.

Вы можете самостоятельно расклеивать объявления по городу, а можете заказать рекламный ролик у специалистов, которые разместят его на популярных телеканалах. Затраты в этом случае будут на порядок выше, но и отдача тоже будет существенно больше.

К основным преимуществам seo-оптимизации сайта можно отнести:

  • данный вид раскрутки сайта обойдется дешевле, чем заказ и размещение медийной или контекстной рекламы;
  • привлечение целевой аудитории. Использование ключевых фраз в контенте позволит привлечь на сайт много заинтересованных пользователей;
  • продвижение сайта профессионалами работает на долгосрочную перспективу. Если в какой-то момент перестать раскручивать сайт, то он будет оставаться на лидирующих позициях какое-то время.

Первые результаты от seo-оптимизации сайта станут заметны примерно через месяц после того, как специалисты начнут его раскручивать. Но все же seo-продвижение является самым мощным и действенным способом раскрутки бизнеса в Интернете.



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  • rubi: Не всегда получается самостоятельно разобраться в SEO оптимизации и сразу раскрутить сайт в ТОП, потому я для...
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