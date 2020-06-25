В сфере строительства и отделки все развивается настолько стремительно, что даже профессионалам, которые работают в этой сфере, трудно уследить за всеми модными тенденциями.

Чуть ли не каждый день на рынке появляется какой-нибудь новый продукт. Одним из таких продуктов является HPL панели. Хотя, это не такая уже новинка, но пока не обрела широкую популярность.

Что это такое

Часто такие панели называют слоистым пластиком. При этом, если посмотреть состав и компоненты, в них присутствует древесина и смолы. Несостыковка какая-то получается. Кто же прав? Получается готовая панель из целлюлозы. То есть, действительно, древесный состав есть.

Целлюлоза пропитывается специальными смолами и попадает под пресс. Туда же вкладывают несколько слоев специальной декоративной бумаги. С обеих сторон готовая панель ламинируется, что повышает ее прочность. Имеется дополнительный защитно-декоративный акриловый слой.

Готовая панель очень прочная, красивая, выдерживает механические и климатические нагрузки, прямое воздействие воды. В процессе обработки при производстве, смолы термоконденсируются.

И панель, несмотря на несколько слоев бумаги и множества компонентов, на выходе представляет собой единую, прочную монолитную плиту. Производители в качестве срока годности указывают 50 лет. И нет никаких оснований, чтобы им не верить. К преимуществам таких плит можно отнести:

прочность

стойкость к истиранию

сохранение цвета и внешнего вида

устойчивость к химикатам

большой выбор цветов

Как и у любого материала, у этих панелей есть минусы, правда, они не касаются качества. Перед установкой требуется сооружение обрешетки. Кроме того, стоимость панелей не самая дешевая, но и не баснословная.

Зато прослужат они, как минимум, полвека. Если подобрать правильно цвет и фактуру, такой фасад или внутренняя отделка на протяжении многих лет будут актуальными и в тренде.

Сфера применения

Они используются для наружной фасадной отделки, а также для внутреннего оформления интерьеров. Материал экологически безопасный, не проводит электричество.

Процент водопоглощения минимальный, поэтому с панелями ничего не случится, вода не попадет внутрь и не произойдет расслоения. Сам процесс монтажа быстрый и легкий. Использовать их можно для отделки фасадов: частных домов, ресторанов, кафе, торговых центров и других объектов.