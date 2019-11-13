Как сделать вынос балкона

Городские квартиры, как правило, не отличаются большой площадью. Поэтому лишние пара метров будут как нельзя кстати. В многоэтажном здании сделать это возможно только за счёт расширения балкона. Как это лучше сделать, рассмотрим в этой статье. А качественно остеклить балконы под ключ с выносом могут специалисты компании balkony-pod-klyuch.kiev.ua.

Способы выноса балкона и особенности каждого способа.

Известно два эффективных способа расширения балкона:

расширение по подоконнику;

расширение по основанию бетонной плиты.

Более целесообразно расширение балкона с помощью обоих способов.

С помощью первого способа нельзя увеличить площадь пола, но возможно расширение объёма балкона в целом. В первом случае сооружается новая конструкция подоконника и выносится, насколько это возможно, за пределы старой конструкции.

Если даже вынести конструкцию подоконника на 35 сантиметров, уже получится довольно значительное увеличение общей площади балкона. Такой способ расширения целесообразен если целью расширения является установке дополнительных полок на балконе.

Второй способ расширения балкона намного сложнее, но он более эффективен. С помощью применения этого способа возможно расширить площадь балкона на целых 50 сантиметров.

Применение расширения балкона даёт, такие преимущества;

увеличивается общая площадь квартиры;

появляется возможность увеличить ширину подоконника не уменьшая при этом площадь балкона;

балкон приобретает оригинальный вид;

увеличивается освещённость помещения из-за увеличения площади остекления;

значительно усиливаются несущие конструкции бетонной плиты.

Проектные работы необходимы для выноса балкона.

Перед началом работ по выносу балкона необходимо продумать и рассчитать все параметры конструкции. А также набросать схему выполнения работ. Особое внимание необходимо обратить на, следующие параметры:

размеры конструкций применяемых для выноса балкона;

конструктивные особенности выноса;

площадь остекления;

вид остекления;

конструкцию крыши;

вид кровли;

способ утепления;

материал для утепления;

освещение балкона;

отопление балкона;

материал, который будет применён для внутренней отделки;

Все эти материалы и способ их применение имеют большое значение для безопасного выноса балкона. Также важно чтобы материалы применяемые для установки отопления, отделочных работ и утепления балкона, отличались небольшим весом. Чем легче будет конструкция выноса, тем лучше.