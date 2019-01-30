Где можно продать наручные мужские часы

Часто случаются такие ситуации, что срочно нужны деньги, и все что остается — это сдать какую-то ценную вещь в ломбард. Также можно обратиться за помощью к интернет-площадкам таким, как Olx, Ria, Prom.ua и так далее.

Но в нашей статье мы поговорим о том, как продать часы в Киеве с помощью ломбарда.

Какими способами можно продать наручные часы

Часы — непростой механизм, имеются очень дорогие и очень дешевые модели. Зависит это от производителя и срока службы. Так, например, часы, которые впервые начали работать в 1800 году или раньше, и дожили до нашего времени, считаются антиквариатом и могут стоить больших денег. Также ценятся изделия от известных брендов, чаще всего таки модели выполнены вручную и имеют сотни мельчайших механизмов.

Существует несколько способов, как продать мужские наручные часы:

ломбарды;

торговые площадки;

комиссионные магазины.

Например, киевский ломбард «Циферблат» может купить у вас часы любой марки и модели. В его услуги входит предварительная оценка изделия двумя способами:

Первый вариан включает в себя заполнение онлайн-формы. После того как вы отправили заявку, менеджер ломбарда свяжется с вами для оглашения результатов и дальнейшего сотрудничества. Более удобный способ заключается в том, что вы можете сразу позвонить в ломбард и провести оценку часов по телефону. Если вас все устраивает, можно смело идти и забирать свои деньги.

Также, чтобы узнать цену, за которую ломбард может купить у вас часы, можно вызвать специалиста к себе. Он еще раз проведет осмотр и скажет окончательную стоимость. Можно приехать прямо в ломбард, где, после успешной проверки и подписания всех документов забрать, свои деньги.

Что необходимо

Чтобы специалист смог приступить к проверке ваших часов, у вас на руках должен быть целый список необходимых вещей:

документы, которые поставлялись вместе с комплектом;

оригинальная упаковку или коробка;

документы, которые указывают на гарантийные услуги;

оригинальные ремешки, чехол, то есть все, что было в комплекте во время покупки.

Цена на часы не только в данном ломбарде, но и в любом другом, будет полностью зависеть от этого списка необходимых компонентов, а также от того, есть ли на изделии какие-либо царапины, сколы или трещины, от неточной работы механизма и популярности часов на рынке.

На официальном сайте ломбарда «Циферблат» радует доступный интерфейс, который позволяет оформить заявку в считанные минуты и, в то же время, возможность быстрой связи со специалистами.