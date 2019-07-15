Как подобрать доменное имя для сайта?

Чтобы веб-сайт стал доступен всем пользователям Интернета, он должен располагать доменным именем. Его выбор для сайта подразумевает особый подход. Далеко не каждый обыватель знает о том, на что необходимо обращать внимание, подбирая доменное имя для собственной площадки. Организовать сайт сегодня – не проблема. Доступны самые различные конструкторы сайтов, движки и т.д. В том числе от корректно выбранного доменного имени и доменной зоны в последующем будет зависеть эффективность комплексного продвижения ресурса в поисковых системах.

Подбор домена осуществляется на сайте регистратора доменных имён. Таким образом, если подобранное имя уже занято, Вы сразу узнаете об этом. Профессионалы рекомендуют выбирать доменных регистраторов, которые уже хотя бы несколько лет предоставляют свои услуги на рынке и успели лучшим образом зарекомендовать себя.

Рекомендации по выбору доменного имени

Уместно принято во внимание следующие советы:

не стоит выбирать длинное доменное имя;

заранее определитесь с подходящей доменной зоной;

кириллическое доменное имя – не всегда оптимальный вариант.

Подбирайте доменное имя таким образом, чтобы пользователь площадки имел возможность сразу его запомнить. Опыт показывает, что далеко не всегда интересные площадки пользователь добавляет в закладки.

Примером удачных доменных имён можно считать: Комсомольская правда – kp.ru; Аргументы и факты – aif.ru и т.д.

От доменной зоны стоимость доменного имени тоже зависит. Наиболее дорогостоящей зоной остаётся .com. Однако, важно понимать, что уместнее в означенной доменной зоне располагать либо сайты крупных компаний, либо торговых площадок (com – commercial).

Покупка доменного имени, которое недавно освободилось

Достаточно часто регистраторы доменных имён предлагают к покупке доменные имена, которые освободились совсем недавно. Действительно, покупка такого доменного имени для владельца ресурса имеет некоторые бенефиты.

В частности речь идёт о сео-оптимизации. Вполне вероятно, что продвижение сайта с уже известным поисковым машинам доменным именем будет проходить, во-первых – быстрее, во-вторых – с меньшим бюджетом.

Если Вы создаёте сайт под конкретный бизнес (производство и установка окон, автосервис, кофейня и т.д.), уместно в доменное имя закладывать самый частотный поисковый запрос.

Этот подход является весьма эффективным. Но минус его в том, что практически все самые эффективные доменные имена подобного типа уже заняты кем-то.

Смотрите также: Узнайте, как выглядит сайт-визитка. Советы по созданию сайта для современного бизнеса — http://www.propr.me/sozdanie-sajta-dlya-sovremennogo-biznesa/

В видео обозначены основные ошибки в выборе доменного имени: