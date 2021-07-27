Подключение номера с кодом 8 (800): особенности и преимущества процедуры

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Основные преимущества телефонного номера с кодом 8 (800)

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Как производится подключение номера с кодом 8 (800)

Подключение номера с кодом 8 (800) не приводит к дополнительным финансовым расходам. Заказчикам предоставляется выбрать красивую, легко запоминающуюся комбинацию цифр.

Для этого на сайте сервисной компании заполняется электронная форма заявки. От клиентов требуется только предъявление гражданского паспорта. При желании можно провести бесплатное тестирование номера, которое длится в течение 14 дней.

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