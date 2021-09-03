Как делается проектирование систем вентиляции здания
да придет идея думающему

Как делается проектирование систем вентиляции здания

3 сентября 2021

На любом объекте, независимо от его типа и предназначения, должна быть система вентиляции. Это требуется на законодательном уровне, потому что в любом здании должен быть нормальный воздухообмен. Причём необязательно, чтобы здание было жилым и в нём вообще находились какие-нибудь живые существа.

Циркуляция воздуха нужна, например, на каких-нибудь крупных складах, дата-центрах с большим количеством серверов и не только. Оборудование, различные материалы и т.д. Также нуждаются в создании необходимого микроклимата и определённого уровня влажности. Разумеется, для этого в некоторых случаях требуется дополнительное климатическое оборудование.

Но, как минимум, система вентиляции должна быть в обязательном порядке. Если здание крупное и многоэтажное, проектировать систему вентиляции должны специалисты. Например, вот тут можно обратиться за услугами монтажа систем вентиляции в Москве.

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Особенности проектирования систем вентиляции на объектах

Если это, например, обычный малоэтажный жилой дом, наличие системы вентиляции, спроектированной специалистами необязательно.

В таком объекте вообще может не быть каких-то специальных вентиляционных каналов и оборудования, потому что циркуляция воздуха будет осуществляться естественным образом за счет открывания и закрывания дверей, створок окон и только.

Многие сразу поспорят и приведут в пример тот факт, что довольно часто в обычных домах используется газовое оборудование в виде печи или котлов.

В этом случае обязательно должна быть вытяжка. Наличие ее проверяют специальные контролирующие органы. Но, к системе вентиляции она имеет косвенное отношение.

Если газового оборудования нет, обязательное наличие вытяжек не требуется. Если есть риск выброса вредных газов и других веществ, обязательно нужно устанавливать систему вентиляции, которая обеспечит воздухообмен за счёт применения специального оборудования.

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Многие компании предлагают не только проектирование, но и монтаж системы вентиляции, пусконаладочные работы и последующее обслуживание, если это требуется клиенту.

Кому доверить проектирование системы вентиляции

Это должна быть специализированная компания, которая в соответствии с современными требованиями законодательства, обязательно вступает в СРО, чтобы осуществлять такую деятельность.

Предварительно проверяется репутация компании, чтобы быть уверенным в том, что она оказывает качественные услуги и клиенты довольны. Стоимость и сроки разработки проекта будут разными. Это зависит от сложности и характеристик самого объекта.



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