Для чего нужны БАДы и какие виды бывают?

К БАДам сегодня сформировано неоднозначное отношение со стороны общества. Во многом это произошло из-за мошенников, наделяющих БАДы несуществующими эффектами и мнимой пользой. На самом деле речь идёт лишь о добавках к пище. Сами БАДы не являются лекарственными препаратами. Они не могут выступать в качестве эффективной терапии даже для лёгких заболеваний.

Тем не менее, БАДы способны в прямом смысле улучшить качество жизни, увеличить её продолжительность. Древние греки говорили «Я есть то, что я ем». В рационе человека должны присутствовать витаминные комплексы, полезные микроэлементы и минералы. Далеко не всегда их можно получить в должном количестве из пищи натуральным образом. На сайте https://amrita-catalog.com.ua читатель сможет приобрести БАДы на выгодных условиях.

Разновидности биологически активных добавок

Термин «БАД» существует только в СНГ. В остальном мире речь идёт о нутрицевтиках (продукты, способные восполнять питательные вещества, витамины и т.д. в организме человека).

На рынке присутствуют следующие виды БАДов:

витаминные комплексы;

энзимы;

ферменты;

аминокислоты;

минералы;

пробиотики;

полиненасыщенные жирные кислоты;

пищевые волокна (клетчатка);

иммуномодуляторы.

Совсем необязательно скупать весь рынок и употреблять БАДы в промышленных объёмах (тоннами). Человек должен уметь осознанно подходить к собственному здоровью, выявлять слабые места и помогать организму восполнять необходимый ресурс того или иного компонента.

К примеру, отсутствие значительного количества жирной рыбы в рационе неминуемо ведёт к дефициту йода, группы витаминов А и D, а также полиненасыщенных жирных кислот. Следовательно, имеет смысл ввести в рацион соответствующую пищевую добавку.

Применение БАДов в других странах

В США, где продолжительность жизни год от года становится выше, БАДы используются 70% населения. Более того, продвижение БАДов курируется государством и позиционируется, как посильная помощь здравоохранению.

Япония – лидирующая страна по продолжительности жизни. Там БАДы употребляют 90% населения.

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Валентина Лопатина расскажет о пользе БАДов: