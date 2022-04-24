Для чего нужны БАДы и какие виды бывают?

К БАДам сегодня сформировано неоднозначное отношение со стороны общества. Во многом это произошло из-за мошенников, наделяющих БАДы несуществующими эффектами и мнимой пользой. На самом деле речь идёт лишь о добавках к пище. Сами БАДы не являются лекарственными препаратами. Они не могут выступать в качестве эффективной терапии даже для лёгких заболеваний.
Тем не менее, БАДы способны в прямом смысле улучшить качество жизни, увеличить её продолжительность. Древние греки говорили «Я есть то, что я ем». В рационе человека должны присутствовать витаминные комплексы, полезные микроэлементы и минералы. Далеко не всегда их можно получить в должном количестве из пищи натуральным образом. На сайте https://amrita-catalog.com.ua читатель сможет приобрести БАДы на выгодных условиях.
Разновидности биологически активных добавок
Термин «БАД» существует только в СНГ. В остальном мире речь идёт о нутрицевтиках (продукты, способные восполнять питательные вещества, витамины и т.д. в организме человека).
На рынке присутствуют следующие виды БАДов:
- витаминные комплексы;
- энзимы;
- ферменты;
- аминокислоты;
- минералы;
- пробиотики;
- полиненасыщенные жирные кислоты;
- пищевые волокна (клетчатка);
- иммуномодуляторы.
Совсем необязательно скупать весь рынок и употреблять БАДы в промышленных объёмах (тоннами). Человек должен уметь осознанно подходить к собственному здоровью, выявлять слабые места и помогать организму восполнять необходимый ресурс того или иного компонента.
К примеру, отсутствие значительного количества жирной рыбы в рационе неминуемо ведёт к дефициту йода, группы витаминов А и D, а также полиненасыщенных жирных кислот. Следовательно, имеет смысл ввести в рацион соответствующую пищевую добавку.
Применение БАДов в других странах
В США, где продолжительность жизни год от года становится выше, БАДы используются 70% населения. Более того, продвижение БАДов курируется государством и позиционируется, как посильная помощь здравоохранению.
Япония – лидирующая страна по продолжительности жизни. Там БАДы употребляют 90% населения.
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Валентина Лопатина расскажет о пользе БАДов: