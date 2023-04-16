Важной задачей в системе логистики является сокращение времени проведения погрузочных и разгрузочных работ. Для её решения применяются различные подъёмные и транспортные механизмы. Одним из наиболее распространённым считается транспортёр ленточного типа. Обычно они называются ленточными конвейерами. Современные производители предлагают достаточно широкий ассортимент таких агрегатов, способных решать задачи транспортировки грузов на достаточно большое расстояние и требуемую высоту.

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Виды и характеристики загрузочных ленточных конвейеров

Основными характеристиками, на основании которых производится классификация ленточных конвейеров считается:

Количество секций. Они могут быть односекционными или многосекционными. Наличие нескольких секция позволяет в широком диапазоне изменять направление и высоту транспортировки.

Максимальная длина одной секции. Этот параметр может варьироваться от нескольких до десятков и даже сотен метров.

Общая высота подъёма.

Вид исполнения. Различают наклонные и горизонтальные конструкции.

Материал, из которого изготовлена ленты. В определённых областях промышленности предъявляются свои индивидуальные требования.

Тип поверхности ленты. Она может быть гладкая или иметь особенности конструкции верхнего слоя. Например, для более надёжной фиксации транспортируемого груза.

Конструктивные особенности стыковочных элементов с другим технологическим оборудованием.

Мощность электрического двигателя, применяемого для обеспечения плавного движения ленты.

Уровень автоматизации блока управления.

Наличие механизмов защиты и элементов аварийного отключения.

Наличие дополнительных устройств, например, системы освещения, контроля работоспособности и т.д.

Назначение и область применения

Загрузочные ленточные конвейеры применяются в следующих отраслях промышленности: