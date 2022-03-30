Использование электронных экранов в общественных местах с целью рекламы и предоставления разной информации сегодня очень востребовано. Владельцы бизнеса, которым необходимо донести до потенциальных клиентов важную информацию, используют технологию Digital Signage.

Ее примеры каждый видит в торговом комплексе, в аэропорту, в аптеках, в развлекательных центрах, и других коммерческих помещениях.

Способы реализации технологии Digital Signage

Цифровые вывески, а именно так дословно переводится с английского название технологии, делятся на разные группы, и в зависимости от назначения, бывают такими:

Рекламный стенд. Используется для привлечения и удерживания внимания потенциальных клиентов, способствуют повышению покупательской способности, а также могут быть стимулом для продажи конкретных товаров. Продолжительность работы стендов может варьироваться в пределах 16-24 часов, и зависит от условий эксплуатации;

Электронная очередь, навигация. Применяется в местах скопления людей с целью распределения потоков посетителей и их информирования. Может работать непрерывно до 16 ч в сутки;

Корпоративное телевидение. Используется крупными компаниями, с целью облегчить коммуникацию с персоналом, с клиентами, с гостями. Время беспрерывной работы достигает 16 часов;

Информационное табло. Такие вывески востребованы в аэропорту, на вокзалах, в крупных медицинских центрах. Они содержат информацию о расписании, служат местом размещения важных объявлений для клиентов/пассажиров.

Особенности и преимущества Digital Signage

Если говорить о том, какие достоинства характерны Digital Signage, то можно отметить следующее:

Простое и гибкое управление контентом;

Таргетированное донесение информации.

Компания Panasonic предлагает большой выбор эффективных решений, что позволит каждому предпринимателю выбрать исходя из целей, потребностей, возможностей и желаемого охвата публики.

Рекламный и информационный бизнес как один из самых активно развивающихся сегодня, в качестве альтернативы ТВ и привычной рекламе выбирает Digital Signage. В линейке Panasonic можно найти как бюджетные инсталляции, так и более сложные, и дорогостоящие, отличающиеся повышенной надежностью и безопасностью.

В целом, оборудование компании имеет следующие преимущества:

Отличное качество изображения на экранах любых размеров;

Изделия отличаются высокой прочностью;

Прижелании, возможности системы можно расширить, без полной замены электронных табло.

Digital Signage часто используют в бизнес-центрах, их можно встретить в музеях и учебных учреждениях, а также в других общественных местах.